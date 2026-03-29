Зеленский сделал заявление о переговорах

Украина готова к переговорам по урегулированию конфликта в любое время и в любом месте, кроме России и Белоруссии, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC News. В качестве возможных локаций он предложил Турцию и Швейцарию.

Мы никогда не будем той стороной, которая [переговоры] блокирует, затягивает или откладывает и так далее. Именно поэтому мы готовы встретиться везде, кроме России и Белоруссии, — сказал украинский лидер.

Зеленский также сообщил, что американская сторона предлагала провести переговоры в Соединенных Штатах, но Россия, по его словам, от этого якобы отказалась.