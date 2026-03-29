29 марта 2026 в 13:37

В Кремле поговоркой описали отношения России с иностранными партнерами

Ушаков: Россия в международных вопросах на 100% доверяет только себе

Юрий Ушаков Юрий Ушаков Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Россия в международных отношениях на 100% доверяет только себе одной, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с ИС «Вести». По его словам, при контактах с иностранными представителями Москва опирается на принцип «доверяй, но проверяй».

Могу сказать, кому мы на 100% доверяем: самим себе. <…> Что касается других партнеров, то мы руководствуемся одной известной русской поговоркой. Эту поговорку весьма к месту и весьма удачно процитировал в свое время в ходе переговоров с советским руководством президент США Рональд Рейган, он сказал: «Доверяй, но проверяй», — подчеркнул Ушаков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия приветствует любые формы реанимации диалога с Соединенными Штатами. Он подчеркнул, что такое развитие событий отвечало бы интересам двух стран. По его словам, Москва неоднократно предлагала Вашингтону восстановить связи.

До этого в Кремле констатировали, что трехсторонние переговоры Москвы с Украиной и США на данный момент находятся на паузе. Песков отмечал, что, несмотря на это, Россия продолжит сотрудничать с Киевом по вопросу обмена пленными и телами погибших.

Стало известно, кого Путин считал достойным президентского кресла
В Дагестане из-за паводка эвакуировали более 3300 человек
Синоптик назвала регионы, где на следующей неделе ожидаются ливни с грозами
Наводнение в Дагестане: новости 29 марта, отравленное море, трупы на пляжах
IT-эксперт дал совет, как снизить вероятность взлома умных колонок
«Поцелует ножку?»: Мясников отчитал россиянку за жалобы на судороги
Израиль проигнорировал обращение жителей Нагасаки
Что известно о нападении на Пашиняна в Ереване
Зеленский сделал заявление о переговорах
Стало известно, кого США видят партнером в Иране
Россети подтвердили частичное восстановление электроснабжения в Дагестане
Отправка американских войск в Иран может стать сигналом для России и КНР
Большунов стал лучшим в гонке в свободном стиле
«С ума сойти»: Путин о задержках в строительстве «Дворца танца» Эйфмана
Канал Al Araby стал жертвой жесткого удара Израиля
Эстонцы планируют «собирать манатки» из-за украинских дронов
Силы ПВО сбили два украинских дрона над Брянской областью
Силы ПВО сбили 27 украинских беспилотников над российскими регионами
В Пензе женщина умерла под колесами Mercedes
Россиянка пострадала после детонации дрона под Белгородом
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн
Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн

