В Кремле поговоркой описали отношения России с иностранными партнерами Ушаков: Россия в международных вопросах на 100% доверяет только себе

Россия в международных отношениях на 100% доверяет только себе одной, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с ИС «Вести». По его словам, при контактах с иностранными представителями Москва опирается на принцип «доверяй, но проверяй».

Могу сказать, кому мы на 100% доверяем: самим себе. <…> Что касается других партнеров, то мы руководствуемся одной известной русской поговоркой. Эту поговорку весьма к месту и весьма удачно процитировал в свое время в ходе переговоров с советским руководством президент США Рональд Рейган, он сказал: «Доверяй, но проверяй», — подчеркнул Ушаков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия приветствует любые формы реанимации диалога с Соединенными Штатами. Он подчеркнул, что такое развитие событий отвечало бы интересам двух стран. По его словам, Москва неоднократно предлагала Вашингтону восстановить связи.

До этого в Кремле констатировали, что трехсторонние переговоры Москвы с Украиной и США на данный момент находятся на паузе. Песков отмечал, что, несмотря на это, Россия продолжит сотрудничать с Киевом по вопросу обмена пленными и телами погибших.