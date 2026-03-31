31 марта 2026 в 13:25

В Кремле пригрозили Зеленскому «более высокой ценой» за промедление с миром

Песков: если Зеленский не выйдет на мир вовремя, позже это будет дороже

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Если президент Украины Владимир Зеленский не выйдет на мир вовремя, позже это решение может стоить ему гораздо дороже, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что об этом неоднократно говорил глава РФ Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.

Поэтому Зеленский может и должен своевременно принять решение, позже это решение придется принимать более дорогой ценой. Об этом неоднократно говорил в том числе и наш президент, — отметил он.

Ранее представитель Кремля отметил, что Зеленский должен принять ответственное решение, которое позволит Москве и Киеву выйти на мирное соглашение, а не временное перемирие.

До этого президент Украины заявил о готовности Киева к пасхальному перемирию. По его словам, украинская сторона готова к любым компромиссам, кроме тех, которые не будут «затрагивать достоинство и суверенитет» государства.

Член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов отметил, что Зеленский не готов к предметному разговору с Россией о перемирии. Его публичные высказывания о мирном урегулировании носят преимущественно пиар-характер, уточнил парламентарий.

Дмитрий Песков
Россия
Владимир Зеленский
Украина
