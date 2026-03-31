В Кремле пригрозили Зеленскому «более высокой ценой» за промедление с миром Песков: если Зеленский не выйдет на мир вовремя, позже это будет дороже

Если президент Украины Владимир Зеленский не выйдет на мир вовремя, позже это решение может стоить ему гораздо дороже, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что об этом неоднократно говорил глава РФ Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.

Поэтому Зеленский может и должен своевременно принять решение, позже это решение придется принимать более дорогой ценой. Об этом неоднократно говорил в том числе и наш президент, — отметил он.

Ранее представитель Кремля отметил, что Зеленский должен принять ответственное решение, которое позволит Москве и Киеву выйти на мирное соглашение, а не временное перемирие.

До этого президент Украины заявил о готовности Киева к пасхальному перемирию. По его словам, украинская сторона готова к любым компромиссам, кроме тех, которые не будут «затрагивать достоинство и суверенитет» государства.

Член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов отметил, что Зеленский не готов к предметному разговору с Россией о перемирии. Его публичные высказывания о мирном урегулировании носят преимущественно пиар-характер, уточнил парламентарий.