«Ему не отказывали»: в СВОП оценили желание Зеленского переговоров с РФ Член СВОП Климов: Зеленский не готов к серьезному разговору с РФ о перемирии

Президент Украины Владимир Зеленский не готов к предметному разговору с Россией о перемирии, а его публичные высказывания о мирном урегулировании носят преимущественно пиар-характер, заявил NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. Он отметил, что Киеву ранее никто не запрещал участвовать в переговорных встречах при наличии конкретных предложений.

Я, конечно, доктор, но экономических наук. Я не психиатр, поэтому в высказываниях Зеленского о перемирии что-то расшифровывать не возьмусь. Этот субъект может считать себя «властелином колец», императором вселенной, победителем мирового зла, но это его личное размышление. В практическом плане из того, что наговорил Зеленский, есть только одно — он продолжает настаивать на трехстороннем формате переговоров. Хочу напомнить, что ему не отказывали в каких-то встречах, но у него должна быть какая-то конкретика. Пока такого не просматривается. У меня нет ощущения, что он готов к серьезному разговору. У него кроме пиара ничего не происходит, — пояснил Климов.

Ранее Зеленский заявил, что Киев готов к пасхальному перемирию. По его словам, украинская сторона рассмотрит любые компромиссы, если Россия их предложит, кроме тех, которые не будут «затрагивать достоинство и суверенитет» государства.