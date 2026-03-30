Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 14:09

«Ему не отказывали»: в СВОП оценили желание Зеленского переговоров с РФ

Член СВОП Климов: Зеленский не готов к серьезному разговору с РФ о перемирии

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley / i-Images/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Украины Владимир Зеленский не готов к предметному разговору с Россией о перемирии, а его публичные высказывания о мирном урегулировании носят преимущественно пиар-характер, заявил NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. Он отметил, что Киеву ранее никто не запрещал участвовать в переговорных встречах при наличии конкретных предложений.

Я, конечно, доктор, но экономических наук. Я не психиатр, поэтому в высказываниях Зеленского о перемирии что-то расшифровывать не возьмусь. Этот субъект может считать себя «властелином колец», императором вселенной, победителем мирового зла, но это его личное размышление. В практическом плане из того, что наговорил Зеленский, есть только одно — он продолжает настаивать на трехстороннем формате переговоров. Хочу напомнить, что ему не отказывали в каких-то встречах, но у него должна быть какая-то конкретика. Пока такого не просматривается. У меня нет ощущения, что он готов к серьезному разговору. У него кроме пиара ничего не происходит, — пояснил Климов.

Ранее Зеленский заявил, что Киев готов к пасхальному перемирию. По его словам, украинская сторона рассмотрит любые компромиссы, если Россия их предложит, кроме тех, которые не будут «затрагивать достоинство и суверенитет» государства.

Владимир Зеленский
Украина
Россия
переговоры
Дмитрий Бугров
Наталья Наволоцкая
Александр Ефимов
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.