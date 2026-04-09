Лавров раскрыл положение дел в переговорах по Украине

Контакты по украинской теме продолжаются, однако российская сторона долгое время не видела перспектив для возобновления полноценного диалога из-за занятости американских посредников, рассказал журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр уточнил, что переговоры носят неформальный и конфиденциальный характер, передает РИА Новости.

Контакты по украинской теме у нас продолжаются неформально, конфиденциально, особых каких-то перспектив по возобновлению диалога долгое время мы не видели, — сказал Лавров.

Он пояснил, что американские коллеги, которые вызвались быть посредниками, сейчас сосредоточены на иных направлениях внешней политики. Поскольку на все эти направления у них работает одна и та же группа посредников, образовалась определенная пауза в украинском треке, заключил глава МИД.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия выдвинула Украине условия по Донбассу. По его словам, Москва дала Киеву два месяца на вывод войск из региона. В противном случае, как сказал украинский лидер, условия возможного мирного соглашения будут пересмотрены. Глава государства добавил, что требование ему передали американские посредники.