09 апреля 2026 в 12:16

Лавров раскрыл положение дел в переговорах по Украине

Лавров: контакты по украинской теме продолжаются неформально

Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Контакты по украинской теме продолжаются, однако российская сторона долгое время не видела перспектив для возобновления полноценного диалога из-за занятости американских посредников, рассказал журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр уточнил, что переговоры носят неформальный и конфиденциальный характер, передает РИА Новости.

Контакты по украинской теме у нас продолжаются неформально, конфиденциально, особых каких-то перспектив по возобновлению диалога долгое время мы не видели, — сказал Лавров.

Он пояснил, что американские коллеги, которые вызвались быть посредниками, сейчас сосредоточены на иных направлениях внешней политики. Поскольку на все эти направления у них работает одна и та же группа посредников, образовалась определенная пауза в украинском треке, заключил глава МИД.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия выдвинула Украине условия по Донбассу. По его словам, Москва дала Киеву два месяца на вывод войск из региона. В противном случае, как сказал украинский лидер, условия возможного мирного соглашения будут пересмотрены. Глава государства добавил, что требование ему передали американские посредники.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог ответил, станет ли Путин встречаться с Зеленским в США
Специалисты по отлову спасли собаку с крыши магазина в Бурятии
Украина и Норвегия готовят теракты против российских судов
Двух поисковых собак отряда «ЛизаАлерт» жестоко убили во время тренировки
Депутат из Ангарска потребовала открытости при строительстве ТКО
Россия впервые официально отмечает штурм Кенигсберга
Шведский самолет внезапно пролетел вдоль российско-финской границы
Песков рассказал о подготовке контактов Путина с одним азиатским лидером
В Кремле ответили на вопрос об угрозах со стороны России
Почти 350 приусадебных участков и мост подтопило в одном регионе
В Москве пошел первый апрельский снег
Озвучен циничный план США и Израиля во время перемирия на Ближнем Востоке
Песков: Россия будет защищать свои интересы от пиратов в морях
В Кремле указали на добрые намерения России в отношении других стран
Стало известно, решил ли Путин объявить пасхальное перемирие
Основатель Celebro Media сбежал в Британию и получил четыре года заочно
Политолог объяснил, почему Зеленский вновь заговорил о встрече с Путиным
Экс-замглавы «Центра поддержки» Шестаков получил 12 лет колонии за хищение
Сидящему в СИЗО из-за ртути депутату отказали в освобождении под залог
Житель Мурманска дважды украл сыр из одного магазина
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

