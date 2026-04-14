Экс-нардеп объяснил, зачем Евросоюз помогает Зеленскому оставаться у власти Политолог Килинкаров: ЕС помогает Зеленскому, чтобы продолжать конфликт

Евросоюз заинтересован в продолжении украинского конфликта, поэтому будет помогать президенту Украины Владимиру Зеленскому оставаться у власти, объяснил NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Он заметил, что помощь оказывается как финансовая, так и организационная.

Евробюрократы финансово и организационно поддерживают сохранение власти Зеленского, который готов продолжать конфликт. Именно поэтому они не дают обанкротившемуся режиму рухнуть и постоянно вливают финансовые ресурсы, чтобы Украина могла, с одной стороны, обеспечивать функционирование государства, а с другой — выполнять внешние обязательства, — отметил политик.

Все кредиты, которые выделяются Украине, она обслуживает за счет новых вливаний, продолжил Килинкаров. Как только Киев получает очередной транш, деньги уходят обратно тем, кому он должен, пояснил эксперт.

Плюс реструктуризация долгов и другие инструменты — все, чтобы не дать режиму обанкротиться, — заключил он.

Ранее глава Минобороны Украины Михаил Федоров сообщил, что Киев и Берлин подписали три важных соглашения в рамках нового масштабного пакета сотрудничества на €4 млрд. По его словам, цель этой «мегасделки» — усиление ПВО, развитие дальнобойных возможностей страны и совместного производства дронов.