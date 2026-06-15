Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 июня 2026 в 14:00

Оператор «Северного потока — 2» подал иск против Европарламента и Совета ЕС

Nord Stream 2 AG потребовала отменить запрет на российский газ через суд ЕС

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Швейцарская компания Nord Stream 2 AG, выступающая оператором газопровода «Северный поток — 2», подала в суд Евросоюза иск с требованием отменить регламент о поэтапном отказе от импорта российского газа, следует из обращения в официальном журнале ЕС. Документ также предусматривает подготовку к приостановке поставок российской нефти. Согласно уведомлению, иск против Европарламента и Совета ЕС был направлен 27 апреля.

Иск подан 27 апреля компанией Nord Stream 2 AG против Европарламента и Совета ЕС. Требование истца — отмена решения Совета ЕС и Европарламента номер 2026/261, — сказано в заявлении.

Ранее «Газпром» и «Газпром экспорт» обратились в российский суд с иском к компании NET4GAS из Чехии, которая выступает оператором внутренних газопроводов. Фирма обладает эксклюзивным правом на транспортировку природного газа по территории страны. Кроме того, в 2024 году российский суд удовлетворил иск «Газпром экспорта» к NET4GAS о запрете продолжать судебные тяжбы в Чехии. В случае нарушения размер взыскания составит €112 млн (9 млрд рублей) в пользу российской стороны.

Общество
Северный поток — 2
Евросоюз
Европарламент
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Следователи Мурманска начали проверку после жалоб на агрессивных собак
«Не зря зовут фюрером»: Лавров поставил фон дер Ляйен перед фактом
Туристка поделилась параноидальным лайфхаком для заселения в отель
Лавров обвинил ЕС в попытках переписать историю Второй мировой войны
«Жужжалка» передала новое сообщение со странным словом
HR-эксперт назвала сферы труда, в которых чаще всего работают сверхурочно
ВСУ установили очередной «рекорд» ударов по Энергодару
Москвичей предупредили о ливне, грозе и граде
Удар по жилым домам в Туле, взрыв на остановке: как ВСУ атакуют РФ 15 июня
Артист Цискаридзе рассказал, какая черта помогла ему добиться успеха
Крупный банк подложил россиянам свинью
Лавров назвал первый этап прекращения конфликта на Украине
Лавров заявил, что Запад саботирует попытки получить данные о Буче
Дом как продолжение личности: как интерьер отражает характер хозяев
Сборная Туниса осталась без тренера в разгар ЧМ-2026
«Кожа и кости»: умственно отсталый мужчина три года выживал один в джунглях
«Галя, у нас отмена»: Захарова о решении Польши по Зеленскому
Чемпион мира по тхэквондо оказался мошенником
Лавров рассказал, как проходит диалог между Россией и Белоруссией
«Я плачу»: Шепелев объяснил, почему Платон не общается с семьей Фриске
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.