Оператор «Северного потока — 2» подал иск против Европарламента и Совета ЕС Nord Stream 2 AG потребовала отменить запрет на российский газ через суд ЕС

Швейцарская компания Nord Stream 2 AG, выступающая оператором газопровода «Северный поток — 2», подала в суд Евросоюза иск с требованием отменить регламент о поэтапном отказе от импорта российского газа, следует из обращения в официальном журнале ЕС. Документ также предусматривает подготовку к приостановке поставок российской нефти. Согласно уведомлению, иск против Европарламента и Совета ЕС был направлен 27 апреля.

Иск подан 27 апреля компанией Nord Stream 2 AG против Европарламента и Совета ЕС. Требование истца — отмена решения Совета ЕС и Европарламента номер 2026/261, — сказано в заявлении.

Ранее «Газпром» и «Газпром экспорт» обратились в российский суд с иском к компании NET4GAS из Чехии, которая выступает оператором внутренних газопроводов. Фирма обладает эксклюзивным правом на транспортировку природного газа по территории страны. Кроме того, в 2024 году российский суд удовлетворил иск «Газпром экспорта» к NET4GAS о запрете продолжать судебные тяжбы в Чехии. В случае нарушения размер взыскания составит €112 млн (9 млрд рублей) в пользу российской стороны.