06 мая 2026 в 10:03

Разногласия «Газпрома» с чешским монополистом в газовой сфере дошли до суда

«Газпром» подал в российский суд иск к компании NET4GAS из Чехии

«Газпром» и «Газпром экспорт» обратились в российский суд с иском к компании NET4GAS из Чехии, которая выступает оператором внутренних газопроводов, следует из данных картотеки. Фирма обладает эксклюзивным правом на транспортировку природного газа по территории страны.

Иск поступил 5 мая в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Заявление связано с экономическим спором по гражданским правоотношениям.

В 2024 году российский суд удовлетворил иск «Газпром экспорта» к NET4GAS о запрете продолжать судебные тяжбы в Чехии. В случае нарушения размер взыскания составит €112 млн (9 млрд рублей) в пользу российской стороны.

Ранее Европейский союз включил в очередной санкционный пакет ряд крупных компаний, связанных с российским нефтегазовым сектором. Ограничения коснулись четырех дочерних компаний «Газпрома».

До этого появилась информация, что власти Казахстана ведут переговоры с российской стороной о технических и коммерческих вопросах проекта нового магистрального газопровода. По предварительным данным, труба будет пролегать от города Астаны до Петропавловска, а затем — до границы с Россией.

