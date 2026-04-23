Дочки «Газпрома» подпали под европейские санкции Евросоюз ввел санкции против четырех дочерних компаний «Газпрома»

Евросоюз наложил ограничительные меры на четыре дочерние компании «Газпрома», соответствующая информация опубликована в официальном журнале ЕС. Также среди санкций числятся 36 новых экспортных запретов.

«Газпром Флот» <...> «Газпром СПГ Технологии» <...> «Газстройпром» <...> «Газпромнефть Марин Бункер», — указывалось в документе.

Также под санкции подпали четыре российских журналиста. При этом их имена в заявлении не приводились. Евросоюз расширил запрет на вещание — под ограничения попали сайты-двойники, которые «копировали запрещенные ресурсы, тем самым обходя меры ЕС».

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что страны Европейского союза приняли 20-й пакет антироссийских санкций. До этого рестрикции блокировала Венгрия, ожидая возобновления работы нефтепровода «Дружба».

Еврокомиссия также исключила из 20-го пакета антироссийских санкций запрет на транспортировку нефти из России европейскими перевозчиками и сопутствующие услуги, включая страхование. Странам Евросоюза было предложено срочно одобрить документ в измененной форме.