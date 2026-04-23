Новые санкции ЕС затронули российских журналистов

Евросоюз включил в 20-й пакет санкций ограничения в отношении четырех российских журналистов, следует из пресс-релиза Евросовета. При этом их имена в заявлении не приводятся.

В документе говорится, что вместе с этим был расширен запрет на вещание. Под ограничения теперь подпадают и сайты-двойники, которые «копируют запрещенные ресурсы, тем самым обходя меры ЕС».

В Совете ЕС уточнили, что согласованные 23 апреля ограничения не будут мешать указанным СМИ и их сотрудникам заниматься в Евросоюзе деятельностью, не связанной с вещанием — например, исследовательской работой или проведением интервью. Это положение соответствуют Хартии ЕС об основных правах.

Ранее сообщалось, что Евросоюз расширил персональные санкции против России, добавив в них 120 новых фигурантов. Под ограничения подпали 33 физических лица и 83 организации.

Кроме того, Евросоюз ввел полный запрет на российские решения для перевода и обмена криптовалюты. Ограничение касаются всех поставщиков и платформ, которые были созданы в России.