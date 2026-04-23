Евросоюз вводит запрет на российские платформы для обмена криптовалюты

Евросоюз вводит полный запрет на российские решения для перевода и обмена криптовалюты. Ограничение коснется всех поставщиков и платформ, которые были созданы в России, передает пресс-служба Совета ЕС.

ЕС вводит полный секторальный запрет на поставщиков и платформы, созданные в России, которые позволяют переводить и обменивать криптоактивы, — сказано в заявлении Евросовета.

ЕС также запрещает любую поддержку в развитии цифрового рубля. Отмечается, что для обхода санкций Евросоюза теперь запрещены неттинговые трансакции с российскими агентами.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта сообщал, что страны Европейского союза приняли 20-й пакет антироссийских санкций. До этого рестрикции блокировала Венгрия, ожидая возобновления работы нефтепровода «Дружба».

После этого стало известно, что Евросоюз уже начал работу над 21-м комплексом антироссийских ограничений. Содружество намерено ужесточить меры по ограничению доходов России от энергоносителей.

Прежде появилась информация, что Европейский союз рассматривает возможность расширения визовых ограничений для граждан России. Вслед за запретом на въезд для участников спецоперации Брюссель может распространить санкции и на членов их семей.