В немецком Кобленце музей военной техники закрыл гражданам ряда стран доступ к экспозиции. Среди них: Россия, Белоруссия, Украина, Молдавия и другие. Примечательно, что дискриминации подверглись преимущественно граждане государств бывшего СССР, в том числе тех, что занимают проевропейскую позицию. Почему, несмотря на это, они не избежали дискриминационных мер в ФРГ, читайте в материале NEWS.ru.

Как ограничили вход на военную экспозицию в Кобленце

Музей военной техники в немецком Кобленце (WTS) ввел запрет на доступ к экспозиции для граждан ряда стран. Информация об этом размещена на официальном сайте музея. Доступ к коллекции закрыт в связи с требованиями военной безопасности. Ограничение распространяется на граждан государств, включенных в список, определенный пунктом 17 статьи 13 Закона о проверке благонадежности (SÜG). В перечень входят: Россия, Белоруссия, Украина, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Киргизия, Азербайджан, Грузия, Армения и другие государства. Всего в списке 26 стран.

Официальная выставка бундесвера — одна из крупнейших в Европе. Она обладает коллекцией военной техники, включающей около 30 тыс. экспонатов. В музее представлены образцы разных периодов: танки Leopard 1, БМП Marder 2, артиллерия, ракетное вооружение и стрелковое оружие. При посещении обычно требуют предъявить удостоверение личности.

Музей немецкой оборонной техники бундесвера Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что означает ограничение на вход в музей в Кобленце

По мнению депутата Госдумы Николая Будуева, немецкая бюрократия продемонстрировала «сочетание параноидального страха и полной исторической амнезии». Он считает, что запрет на посещение музея в Кобленце — это не просто «меры безопасности», а по факту официальная сегрегация по национальному признаку.

«Немецкие политики продолжают смотреть на нас через прицел. Этот жест — прямой плевок в лицо народам, чьи предки когда-то освободили Европу от нацизма, — заявил парламентарий NEWS.ru. — Очевидно, что для Берлина вне зависимости от политических взглядов и россиянин, и украинец, и казах остаются подозрительными „особями второго сорта“. Подобная „перестраховка“ лишь маскирует глубоко укоренившееся высокомерие, которое в Германии снова стало нормой. Историю там окончательно забыли, зато старые комплексы „исключительности“ лелеют с особым старанием».

Чего боятся немцы, ограничивая доступ к военной экспозиции

Ситуация с музеем военной техники в ФРГ связана с логикой военного времени, считает доцент Финансового университета Вадим Трухачев. По его словам, немцы боятся шпионажа в пользу России, с которой Германия находится «в состоянии войны».

«Едва ли здесь следует искать идеологическое наследие Гитлера. Гитлер для немцев — лузер. Сейчас с Россией воюют на совершенно другой идеологической основе, — рассказал собеседник NEWS.ru. — Самая антироссийская партия Германии — „Зеленые“. Это левая партия — подчеркнутые интернационалисты, в рядах которой очень много выходцев из Турции. Что касается рядового немца, то лично он воевать пока не готов. Он готов отстегнуть немного денег из своего кармана, чтобы поддержать Украину, но идти воевать сам — нет. Демография не та. Не факт, что эта большая, настоящая война будет, хотя к ней готовят. Сейчас немцы ведут опосредованную войну, этого даже не скрывают».

По мнению политолога Владимира Скачко, немцы в данном случае уравняли русских, украинцев и других потому, что однажды «получили от них по сопатке».

«Они не хотят бередить прошлое, приглашая в музей военной техники тех, кто их победил в 45-м. Немцы спинным мозгом чувствуют, что все еще может повернуться и будут опять русские с украинцами в одной армии. Так бывает. Поэтому мне кажется, что своим запретом немцы не хотят бередить старые раны», — сказал он в беседе с NEWS.ru.

Как России реагировать на инцидент в Германии

По мнению Будуева, можно использовать этот инцидент на международных площадках как «живой пример нового расизма и сегрегации».

«Это ударит по имиджу ФРГ как „либерального лидера“ Европы. Германия сама наносит себе ущерб, а вмешательство России только подсветит и легитимизирует их страхи, — убежден собеседник. — Подобные запреты в ФРГ — лучшая антипропаганда европейских ценностей. Когда „свободная страна“ вводит фильтрацию по паспорту, она сама разрушает свой миф о равенстве. России достаточно просто фиксировать эти факты. К тому же музей в Кобленце — это локальный объект. Громкий ответ Москвы может придать этому событию значимость, которой оно не заслуживает и лишь раззадорит немецких радикальных политиков».

Насколько актуальна для ФРГ дискриминация русских и русскоязычных

С 2022 года в Германии существует Ассоциация по борьбе с дискриминацией и изоляцией русских немцев и русскоязычных сограждан в Германии. Один из ее основателей — член палаты депутатов Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн. По словам политика, инициатива возникла «из-за многочисленных происшествий с русскими немцами и русскоязычными жителями Германии».

Гуннар Линдеманн Фото: imago stock&people, via www.imag/www.imago-images.de/Global Look Press

Объединение, отметил Линдеманн, призвано «всеми возможными способами защищать русскоязычных жителей Берлина от противоправных действий со стороны других граждан, госслужащих и государственных институтов». При необходимости — обращаться в суд. В ассоциацию также вошел член Совета Европы Харальд Вайель.

До этого глава МВД Германии в правительстве бывшего федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца Нэнси Фезер выступила против дискриминации русскоязычного населения Германии. Она также осудила агрессию в отношении людей с российскими корнями. Экс-министр добавила, что власти будут защищать всех людей и все учреждения в Германии.

