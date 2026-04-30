«Новые люди» предложили штрафовать россиян за дискриминацию женщин

Депутаты от фракции «Новые люди» выступили с инициативой ввести административные штрафы в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей за публичные призывы к дискриминации женщин, передает ТАСС. Авторы законопроекта отмечают, что в последнее время в медийном пространстве участились высказывания о якобы неравном положении полов в обществе.

Парламентарии уверены, что такие заявления напрямую противоречат Конституции РФ, гарантирующей равенство прав и свобод граждан. По мнению партии, введение материальной ответственности поможет пресечь попытки оправдания гендерного неравенства в публичном поле.

