Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 апреля 2026 в 14:45

В Госдуме предложили наказывать родителей за хамство детей учителям

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Родителей необходимо штрафовать, если их дети хамят учителям, заявил НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. Он отметил, что не во всех случаях отношения между родителями, учениками и преподавателями можно урегулировать юридически.

Не поклонник репрессивных мер, но считаю, что родители могли и должны были быть оштрафованы за ненадлежащее воспитание. Административный кодекс это позволяет. Также я считаю, что если мы не можем исключить ученика из школы, он как минимум должен быть предупрежден, что в следующий раз его дело будет направлено на предмет направления его в учебное заведение закрытого типа, — заявил Смолин.

Депутат подчеркнул, что мера наказания должна соответствовать тяжести совершенного деяния. По его словам, правила разрешения конфликтов, разработанные Минпросвещения, не всегда оказываются действенными.

Ранее депутат Александр Толмачев рассказал, что родители учащихся могут предпринять меры для предотвращения случаев оскорбления педагогов. По словам депутата, дети формируют свое поведение на основе отношения взрослых к окружающим.

Власть
родители
дети
учителя
штрафы
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.