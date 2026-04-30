Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
30 апреля 2026 в 07:30

Юрист предупредила о штрафах за неправильное вывешивание флага России

Юрист Александрова: за неправильное вывешивание флага России грозит штраф

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

За некорректное размещение флага России предусмотрены штрафы до 150 тыс. рублей, заявила NEWS.ru юрист Людмила Александрова. По ее словам, за умышленное осквернение государственных символов грозит уголовная ответственность.

Отмечая День Победы, многие граждане нашей страны вывешивают флаг России. Однако стоит внимательно относиться к символу, чтобы случайно не получить штраф. Нарушение порядка официального использования государственного флага, герба или гимна РФ влечет наложение административного взыскания в размере 2–3 тыс. рублей, для должностных лиц — 5–7 тыс. рублей, а для юридических лиц — 100–150 тыс. рублей, — предупредила Александрова.

Она подчеркнула, что флаг России нельзя вешать боком или вверх ногами, а также изменять его внешний вид. По словам юриста, при совместном размещении с другими символами российский триколор не должен располагаться ниже других.

За сознательное надругательство над государственными символами грозит уголовная ответственность. К таким деяниям относят срывание флага или герба, забрасывание грязью, сжигание или топтание, нанесение рисунков или циничных надписей. Нарушителю грозит ограничение свободы на срок до года либо принудительные работы на тот же период, либо арест на три — шесть месяцев, — заключила Александрова.

Ранее сообщалось, что в России начали штрафовать за демонстрацию среднего пальца. Это действие теперь квалифицируется как оскорбление и влечет штраф 3–5 тыс. рублей.

Общество
штрафы
россияне
законы
Максим Кирсанов
Яна Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пушилин раскрыл план Зеленского
Дмитриев раскрыл причины дефицита в Британии
Песни Пугачевой призвали изъять в пользу государства
В Сан-Диего пассажирский Boeing едва не столкнулся с беспилотником
Назван способ составить резюме, понятное человеку и ИИ-агенту
Житель Энергодара погиб при ударе ВСУ
Ми-8 готовится вылететь к месту обрушения рудника
Восемь человек могут находиться под завалами рудника в Магаданской области
В Екатеринбурге поймали подростков, помогавших ВСУ наводить дроны
Стало известно, стоит ли ждать в Москве снегопады в майские праздники
ВСУ пытались атаковать российский регион с помощью более 40 БПЛА
Сапер группы «Восток» рассказал о новой тактике минирования ВСУ
Американского рэпера D4vd обвинили в жестоком убийстве школьницы
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 30 апреля: инфографика
Появились новые подробности о взрыве на северо-западе Москвы
Несколько взрывов прогремели над российским городом
Ядерное оружие у Киева и наступление ВС РФ: новости СВО к утру 30 апреля
Гастроэнтеролог назвала главный риск застолья в майские праздники
До 700 тысяч рублей. Дачные штрафы в 2026 году: за что могут наказать
Во Франции высказались о планах передать Украине части ядерного оружия
Дальше
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю
Общество

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.