Юрист предупредила о штрафах за неправильное вывешивание флага России

За некорректное размещение флага России предусмотрены штрафы до 150 тыс. рублей, заявила NEWS.ru юрист Людмила Александрова. По ее словам, за умышленное осквернение государственных символов грозит уголовная ответственность.

Отмечая День Победы, многие граждане нашей страны вывешивают флаг России. Однако стоит внимательно относиться к символу, чтобы случайно не получить штраф. Нарушение порядка официального использования государственного флага, герба или гимна РФ влечет наложение административного взыскания в размере 2–3 тыс. рублей, для должностных лиц — 5–7 тыс. рублей, а для юридических лиц — 100–150 тыс. рублей, — предупредила Александрова.

Она подчеркнула, что флаг России нельзя вешать боком или вверх ногами, а также изменять его внешний вид. По словам юриста, при совместном размещении с другими символами российский триколор не должен располагаться ниже других.

За сознательное надругательство над государственными символами грозит уголовная ответственность. К таким деяниям относят срывание флага или герба, забрасывание грязью, сжигание или топтание, нанесение рисунков или циничных надписей. Нарушителю грозит ограничение свободы на срок до года либо принудительные работы на тот же период, либо арест на три — шесть месяцев, — заключила Александрова.

