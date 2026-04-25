25 апреля 2026 в 11:50

Россиян начали штрафовать за средний палец

Россиян начали штрафовать за демонстрацию среднего пальца как за оскорбление

Россиян начали штрафовать за демонстрацию среднего пальца, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные постановления. Такое действие приравнивается к статье КоАП «Оскорбление» и карается штрафом в размере от 3 до 5 тыс. рублей.

В Республике Башкортостан женщину оштрафовали на 3 тыс. рублей за жест в торговом центре «по причине личных неприязненных отношений». В Тольятти на такую же сумму наказали девушку за средний палец на парковке во время скандала из-за места. Мужчина в Иркутской области показал жест из салона автомобиля при обгоне — расплатился 3 тыс. рублей.

Показательный случай произошел в Кировской области. Директор школы получил от родительницы странный ответ на свое «здравствуйте» — «до свидания» и средний палец. Сначала он добился штрафа для женщины в 4 тыс. рублей. Затем пострадавший подал иск о компенсации морального вреда и получил 10 тыс. рублей.

Ранее член Общественной палаты Евгений Машаров заявил, что за использование нецензурной лексики в интернете может быть назначен штраф до 100 тыс. рублей, а при повторном нарушении — до 200 тыс. Публичная нецензурная брань квалифицируется как мелкое хулиганство. А если оскорбление направлено против представителя власти или военнослужащего, возможна уголовная ответственность.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
В России ввели ГОСТ на отопление квартир

