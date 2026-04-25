Россиян начали штрафовать за средний палец

Россиян начали штрафовать за демонстрацию среднего пальца, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные постановления. Такое действие приравнивается к статье КоАП «Оскорбление» и карается штрафом в размере от 3 до 5 тыс. рублей.
В Республике Башкортостан женщину оштрафовали на 3 тыс. рублей за жест в торговом центре «по причине личных неприязненных отношений». В Тольятти на такую же сумму наказали девушку за средний палец на парковке во время скандала из-за места. Мужчина в Иркутской области показал жест из салона автомобиля при обгоне — расплатился 3 тыс. рублей.
Показательный случай произошел в Кировской области. Директор школы получил от родительницы странный ответ на свое «здравствуйте» — «до свидания» и средний палец. Сначала он добился штрафа для женщины в 4 тыс. рублей. Затем пострадавший подал иск о компенсации морального вреда и получил 10 тыс. рублей.
Ранее член Общественной палаты Евгений Машаров заявил, что за использование нецензурной лексики в интернете может быть назначен штраф до 100 тыс. рублей, а при повторном нарушении — до 200 тыс. Публичная нецензурная брань квалифицируется как мелкое хулиганство. А если оскорбление направлено против представителя власти или военнослужащего, возможна уголовная ответственность.