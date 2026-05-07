7 крупнейших музеев военной техники в России: куда поехать за эмоциями

В России существует множество музеев, где можно прикоснуться к истории нашей армии и флота. Это не просто хранилища старых танков, самолетов и фотографий, а настоящие интерактивные пространства. Собрали информацию о семи крупнейших военно-технических музеях страны, которые поражают своими масштабами и уникальными экспонатами.

Парк «Патриот» в Кубинке

Главная военно-техническая выставка страны — это даже не музей, а целый парк культуры «Патриот» в подмосковной Кубинке. Его территория охватывает около 5,5 тысяч гектаров, что сопоставимо с 17 площадями парка ВДНХ. Здесь каждый найдет занятие по душе: от осмотра военной техники до стрельбы в профессиональном огневом центре и даже прыжков с парашютом.

Парк разделен на несколько тематических площадок. Музейная площадка № 1 — это огромная выставка под открытым небом, где можно увидеть почти 300 единиц техники. Рядом с ней находится «Партизанская деревня» — воссозданный лесной лагерь с землянками, штабом и смотровой вышкой. Посетители могут не только осмотреть артиллерийские орудия, танки и зенитные установки, но и потрогать их. Завершить знакомство с парком можно у Главного храма Вооруженных Сил и мемориального комплекса «Дорога памяти», насчитывающего 1418 шагов — по числу дней войны.

Музей бронетанкового вооружения и техники в Кубинке

Фактически это музей в музее, который является отдельной площадкой внутри парка «Патриот». Это и есть легендарный Танковый музей в Кубинке, история которого началась еще в 1931 году, когда здесь организовали испытательный полигон. Открытый для широкой публики только в 1972 году, сегодня он представляет собой одну из самых масштабных коллекций бронетехники в мире. Всего на 12 гектарах в нескольких ангарах собрано почти 300 единиц боевых машин.

Главная гордость Кубинки — уникальные, часто единственные в мире образцы. Здесь можно увидеть немецкий 190-тонный сверхтяжелый танк «Маус» и самоходную мортиру «Карл». Советская часть коллекции впечатляет знаменитыми Т-34, тяжелыми ИСами и семейством быстроходных БТ. Но есть и совсем экзотические экспонаты, например пятибашенный Т-35 или опытный ракетный танк.

Музей отечественной военной истории в Падиково

Не всем известно, что в лесной чаще в Истринском районе, где в 1941 году шли ожесточенные бои за Москву, находится вдохновляющий частный музей. Его основателем стал предприниматель Дмитрий Першеев, чья коллекция стрелкового оружия настолько разрослась, что переросла в масштабный исторический комплекс. Открывшись в 2014 году, музей до сих пор регулярно пополняется новыми экспонатами. Его особенность — невероятная доступность техники. Здесь разрешают практически все: залезать на танки, трогать пушки и даже сидеть в кабине самоходных орудий. Экспозиция охватывает огромный период с XIX века до наших дней и включает в себя не только бронетехнику, но и сотни единиц стрелкового и холодного оружия, военную форму и плакаты.

Музей техники Вадима Задорожного в Архангельском

Это крупный частный музей, расположенный в живописном поселке под Москвой. Здесь собрано более 1000 экспонатов, и все они находятся в идеальном состоянии, многие даже на ходу. Основанный в 2001 году, музей разросся от коллекции ретроавтомобилей до огромного количества военной техники и авиации. Внутри закрытых павильонов можно увидеть ретроавтомобили и мотоциклы, а на уличной площадке разместилось более 50 единиц техники: танки, вертолеты, реактивные системы залпового огня «Град» и «Смерч», а также боевые самолеты времен Второй мировой войны.

Музей «Битва за Ленинград» и диорама

В память о героической обороне Ленинграда во Всеволожске создан музей имени танкиста-аса Зиновия Колобанова. Его экипаж в августе 1941 года за один бой уничтожил 22 вражеских танка — рекорд, не побитый до сих пор. Сегодня музей хранит более 10 тысяч объектов — это огромное собрание танков, самолетов, артиллерии и фортификационных сооружений. Рядом, у Ладожского моста в Кировском районе, находится музей-диорама, посвященный прорыву блокады. Там представлена уникальная 40-метровая картина (сама диорама), а перед входом стоят танки-памятники, в том числе легендарный Т-34, который называется «Прорыв».

Музей военной техники УГМК в Верхней Пышме

На Урале, в Верхней Пышме, городе-спутнике Екатеринбурга, находится настоящий гигант музейного дела — Музейный комплекс УГМК. Его коллекция насчитывает около 15 тысяч экспонатов, включая более полутора тысяч образцов техники. Но главная ценность — уникальные коллекции наград, воинских регалий и знаков отличия, охватывающих период с XVIII века до наших дней. История фондов этого музея военной техники началась в 2005 году со стелы «Журавли» и двух орудий, а уже через год появилась целая экспозиция под открытым небом. Сейчас это огромный современный комплекс с несколькими выставочными зданиями, где представлены не только военные, но и гражданские автомобили, поезда и объекты авиации.

Самарский музей «Самара Космическая»

Самарская земля по праву носит название «космической». Именно здесь собирали ракеты, которые доставили на орбиту нашего первого космонавта. Музей был открыт в 2001 году, и его главный символ — установленная прямо на фасаде ракета-носитель «Союз». Экспозиция комплекса занимает гигантскую площадь в 38 гектаров и включает более 450 уникальных экспонатов. Помимо космической техники, можно увидеть и военные орудия: здесь собраны образцы авиационной, бронетанковой и ракетной техники, а также артиллерийские системы и вооружение военно-морского флота. «Самара Космическая» — целый научно-исторический центр, где можно узнать о выдающихся конструкторах и проследить путь от первых искусственных спутников до современных пилотируемых кораблей.

