Пострадавшую при взрыве гранаты школьницу забрали в больницу

Школьница, пострадавшая при взрыве страйкбольной гранаты в школе № 8 в Миллерово Ростовской области, госпитализирована, сообщает Telegram-канал SHOT. Согласно его сведениям, врачи, которые оказали девочке помощь на месте, решили, что ее необходимо доставить в больницу.

Медики отметили, что у 17-летней ученицы ожоги рук. В беседе с SHOT секретарь учебного заведения, где произошло ЧП, назвал страйкбольную гранату «муляжом» и заявил, что «школьники так пошутили». Правоохранители выясняют подробности.

