07 мая 2026 в 13:24

Пострадавшую при взрыве гранаты школьницу забрали в больницу

В Ростовской области госпитализировали пострадавшую при взрыве гранаты школьницу

Школьница, пострадавшая при взрыве страйкбольной гранаты в школе № 8 в Миллерово Ростовской области, госпитализирована, сообщает Telegram-канал SHOT. Согласно его сведениям, врачи, которые оказали девочке помощь на месте, решили, что ее необходимо доставить в больницу.

Медики отметили, что у 17-летней ученицы ожоги рук. В беседе с SHOT секретарь учебного заведения, где произошло ЧП, назвал страйкбольную гранату «муляжом» и заявил, что «школьники так пошутили». Правоохранители выясняют подробности.

Ранее подросток напал с ножом на одноклассника в одной из школ Калуги. По словам очевидцев, между двумя учениками шестого класса произошел конфликт, в результате чего один из них набросился на другого. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь.

До этого стало известно, что в школе № 3 города Тары в Омской области во время учебного процесса произошло массовое отравление детей газом. Он распространился по улице и проник в здание. Состояние пострадавших оценивается как легкой степени тяжести.

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

