В Минздраве раскрыли состояние пострадавших от газа детей в Омской области

Состояние детей, пострадавших при утечке газа в Омской области, оценивается как легкой степени тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника главы Минздрава России Алексея Кузнецова. Угрозы их жизни нет.

Все дети легкие, их жизни ничего не угрожает, — сказал Кузнецов.

Ранее сообщалось, что в школе № 3 города Тары в Омской области во время учебного процесса произошло массовое отравление детей газом. Газ распространился по улице и проник в отдельный корпус школы, расположенный поблизости. В этот момент в помещении проходил урок технологии. В результате происшествия пострадали 40 учеников.

Позже старший помощник регионального прокурора Татьяна Булихова заявила, что после утечки газа в городе Таре Омской области за медицинской помощью обратились педагог и 14 детей. По ее словам, половина несовершеннолетних уже отпущены домой. В региональной прокуратуре уточнили, что утечка газа в городе Таре Омской области произошла при опрессовке газопровода.