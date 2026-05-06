День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 12:30

Раскрыта причина утечки газа в омской школе, где пострадали дети

Прокуратура: утечка газа в омской школе произошла при опрессовке газопровода

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Утечка газа в городе Таре Омской области, где за медицинской помощью обратились 14 детей и педагог, произошла при опрессовке газопровода, сообщает прокуратура региона. Инцидент произошел утром 6 мая.

Предварительно установлено, что сегодня в утреннее время во время опрессовки участка газопровода вблизи обособленного подразделения БОУ «Тарская СОШ № 3» находящиеся в кабинете информатики дети почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью с жалобами на головокружение, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в школе № 3 города Тары в Омской области во время учебного процесса произошло массовое отравление детей газом. Газ распространился по улице и проник в отдельный корпус школы, расположенный поблизости. В этот момент в помещении проходил урок технологии. В результате происшествия пострадали 40 учеников.

Позже старший помощник регионального прокурора Татьяна Булихова заявила, что после утечки газа в городе Таре Омской области за медицинской помощью обратились педагог и 14 детей. По ее словам, половина несовершеннолетних уже отпущена домой.

Регионы
Омская область
утечки
отравления
школы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
Израиль готов возобновить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве
В Британии раскрыли, кто может изменить ситуацию вокруг Ормузского пролива
В скандальном деле о покушении на главу Нижневартовска поставили точку
Дело судей, расизм, штраф за БПЛА: самые громкие скандалы в нашем футболе
Премьер Израиля дал секретное поручение армии
«Неоколониальная империя»: в Совфеде высмеяли Британию за санкции против РФ
МАК занялся расследованием крушения самолета в Омской области
Трамп допустил, что США и Иран могут заключить сделку до поездки в Китай
Хирурги делали пациентам ненужные операции ради наживы
В США признали резкое снижение запасов ключевого ресурса
Появились кадры полыхающего парка в Крыму
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.