Раскрыта причина утечки газа в омской школе, где пострадали дети Прокуратура: утечка газа в омской школе произошла при опрессовке газопровода

Утечка газа в городе Таре Омской области, где за медицинской помощью обратились 14 детей и педагог, произошла при опрессовке газопровода, сообщает прокуратура региона. Инцидент произошел утром 6 мая.

Предварительно установлено, что сегодня в утреннее время во время опрессовки участка газопровода вблизи обособленного подразделения БОУ «Тарская СОШ № 3» находящиеся в кабинете информатики дети почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью с жалобами на головокружение, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в школе № 3 города Тары в Омской области во время учебного процесса произошло массовое отравление детей газом. Газ распространился по улице и проник в отдельный корпус школы, расположенный поблизости. В этот момент в помещении проходил урок технологии. В результате происшествия пострадали 40 учеников.

Позже старший помощник регионального прокурора Татьяна Булихова заявила, что после утечки газа в городе Таре Омской области за медицинской помощью обратились педагог и 14 детей. По ее словам, половина несовершеннолетних уже отпущена домой.