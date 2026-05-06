06 мая 2026 в 12:21

В прокуратуре рассказали о пострадавших при утечке газа в Омской области

Педагог и 14 детей пострадали при утечке газа в Омской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Педагог и 14 детей обратились за медицинской помощью после утечки газа в городе Таре Омской области, заявила старший помощник регионального прокурора Татьяна Булихова. По ее словам, которые приводит ТАСС, половина несовершеннолетних уже отпущена домой.

За медицинской помощью обратились 14 детей и педагог. Семь детей уже отпущены домой после оказания медицинской помощи, — отметила она.

До этого губернатор Омской области Виталий Хоценко проинформировал, что утечка природного газа произошла во время работ на газопроводе в Таре недалеко от IT-клуба. По его словам, на тот момент рядом находились школьники, которые были на экскурсии. Детей оперативно эвакуировали, уточнил губернатор.

Ранее выяснилось, что эпицентр взрыва в Севастополе находился в квартире на первом этаже. На месте умерла 50-летняя владелица квартиры, а ее сын числится пропавшим без вести. Четыре дочери погибшей были доставлены в больницу с травмами. Следовали выяснили, что газовое оборудование в квартире не было повреждено, и исключили из списка версий взрыва утечку газа.

Регионы
Омская область
дети
утечки
пострадавшие
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
