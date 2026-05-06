В прокуратуре рассказали о пострадавших при утечке газа в Омской области Педагог и 14 детей пострадали при утечке газа в Омской области

Педагог и 14 детей обратились за медицинской помощью после утечки газа в городе Таре Омской области, заявила старший помощник регионального прокурора Татьяна Булихова. По ее словам, которые приводит ТАСС, половина несовершеннолетних уже отпущена домой.

За медицинской помощью обратились 14 детей и педагог. Семь детей уже отпущены домой после оказания медицинской помощи, — отметила она.

До этого губернатор Омской области Виталий Хоценко проинформировал, что утечка природного газа произошла во время работ на газопроводе в Таре недалеко от IT-клуба. По его словам, на тот момент рядом находились школьники, которые были на экскурсии. Детей оперативно эвакуировали, уточнил губернатор.

