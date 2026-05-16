На японской АЭС произошла утечка радиоактивной жидкости

На японской АЭС «Онагава» обнаружили утечку жидкости с радиоактивными веществами, передает Tohoku Electric Power. По данным оператора станции, инцидент произошел на втором энергоблоке в турбинном отсеке.

Утечка не оказала влияния на окружающую среду, заверили в компании. Там также подчеркнули, что жидкость не вышла за пределы здания станции.

Причиной происшествия стала трещина в дренажном баке конденсатного насоса. Землетрясение магнитудой 6,3 не связано с данным инцидентом, отдельно отметил оператор.

