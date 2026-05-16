16 мая 2026 в 05:31

На японской АЭС произошла утечка радиоактивной жидкости

На втором блоке АЭС «Онагава» выявили утечку радиоактивной жидкости

На японской АЭС «Онагава» обнаружили утечку жидкости с радиоактивными веществами, передает Tohoku Electric Power. По данным оператора станции, инцидент произошел на втором энергоблоке в турбинном отсеке.

Утечка не оказала влияния на окружающую среду, заверили в компании. Там также подчеркнули, что жидкость не вышла за пределы здания станции.

Причиной происшествия стала трещина в дренажном баке конденсатного насоса. Землетрясение магнитудой 6,3 не связано с данным инцидентом, отдельно отметил оператор.

Ранее в Нюрнберге 30 человек пострадали из-за утечки химикатов на предприятии, сообщили в Баварском Красном Кресте. При этом двое из них находились в критическом состоянии.

До этого главный железнодорожный вокзал австрийского города Зальцбург закрыли на фоне утечки опасного химического вещества из грузового вагона. Речь идет о распространении метилата натрия. На месте провели операцию по очистке, она заняла не менее двух часов. Информации о пострадавших не поступало.

