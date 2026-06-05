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05 июня 2026 в 11:32

Шевцов объяснил потенциал формата «3+3» по Южному Кавказу

Шевцов: Россия готова участвовать в работе над встречей «3+3» по Южному Кавказу

Алексей Шевцов Алексей Шевцов Фото: NEWS.ru
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Россия как ответственный партнер, заинтересованный в развитии Южного Кавказа, укреплении евразийской связанности и строительстве общего будущего, готова участвовать в работе формата «3+3», заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов на ПМЭФ. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, Южный Кавказ в будущем станет самостоятельным узлом Большой Евразии.

И хотел бы сказать то, что формат «3+3» — это и экономический, и политический, и деловой формат. И в этой логике Южный Кавказ может и должен стать самостоятельным узлом Большой Евразии. Тем пространством, где маршруты, рынки, энергетика, технологии, человеческий капитал работают на будущее и развитие, — отметил он.

До этого Шевцов заявил, что вмешательство Евросоюза и США в дела Южного Кавказа вызывает удивление. Он отметил, что уровень ответственности Запада за свои деяния будет существенно ниже, чем у стран региона.

Ранее заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что следующая встреча формата «3+3» может состояться в Баку или Ереване. По его словам, диалог об этом идет.

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