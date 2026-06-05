ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 июня 2026 в 11:30

В Совбезе РФ отреагировали на вмешательство Запада в дела Южного Кавказа

Шевцов счел неэффективным привлечение нерегиональных стран к платформе «3+3»

Алексей Шевцов Алексей Шевцов Фото: Руслан Колесников/Росконгрес
Подписывайтесь на нас в MAX

Платформа «3+3» объединяет страны и регионы, которые заинтересованы в экономическом развитии и обеспечении безопасности, заявил корреспонденту NEWS.ru заместитель секретаря Совета Безопасности России Алексей Шевцов на полях ПМЭФ. Он подчеркнул, что привлечение нерегиональных государств будет неэффективным, поскольку у стран региона есть возможности решать вопросы самостоятельно и в полном взаимопонимании.

Также в ходе ПМЭФ он отметил, что вмешательство Евросоюза и США в дела Южного Кавказа вызывает удивление. По его словам, региональным проблемам необходимы региональные решения.

Практически у всех участников дискуссии прозвучал тезис, что региональным проблемам необходимы региональные решения. Это действительно так. И необходимость таких решений на Южном Кавказе в области безопасности действительно назрела уже давно. При этом вызывает, мягко говоря, удивление то, что к решению наших региональных вопросов пытаются вмешивать те страны и те организации, которые вообще не являются региональными. Я имею в виду, конечно же, ЕС и США, — отметил Шевцов.

Замсекретаря обратил внимание, что европейцы и американцы находятся за тысячи километров. В связи с этим, уверен он, возможные последствия затронут их лишь по касательной, а уровень ответственности Запада за свои деяния будет существенно ниже, чем у стран региона.

Как ранее стало известно, российская сторона рассчитывает, что следующая встреча формата «3+3» пройдет в Баку или Ереване. Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин отмечал, что речь идет о переговорах Азербайджана, Армении, Грузии, России, Турции и Ирана.

Власть
Совбез РФ
США
Европа
Южный Кавказ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посол Ирана высказался о роли России в мире
Политолог назвал весомый мотив Европы для начала диалога с Россией
Лантратова рассказала о договоренности с украинским омбудсменом
«Видеть будущее»: Кустурица о попытках Запада отменить русскую культуру
РФПИ: шаги по строительству тоннеля между РФ и США будут ясны к концу года
Мужчина и женщина получили осколочные ранения при детонации дрона ВСУ
Нарколог дал совет, как повлиять на курящего подростка
Ученые из России создали оружие против самой агрессивной опухоли мозга
Родителям дали совет, как уберечь ребенка от зависимости от общения с ИИ
Суд отправил в СИЗО обокравшую блогеров москвичку
Защитник «Вегаса» поймал шайбу лицом и оказался в больнице
В Кузбассе пенсионер попал под поезд
Спикер ЗакСо Бабушкина рассказала о поддержке участников СВО
«Ура! Мы дома»: появились кадры с вернувшимися из плена бойцами
Ozon достиг договоренностей с Чувашией о развитии логистики в регионе
Как отпуск, ливни и скачки напряжения сделали страхование новой привычкой
Финал «Ролан Гаррос — 2026» Андреева — Хвалиньска: на кого ставят профи
В Венгрии раскрыли, в каком случае остановят процесс вступления Киева в ЕС
Туристов предупредили о странах с самым высоким уровнем преступности
Голикова рассказала о развитии российского здравоохранения
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.