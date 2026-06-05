В Совбезе РФ отреагировали на вмешательство Запада в дела Южного Кавказа

Платформа «3+3» объединяет страны и регионы, которые заинтересованы в экономическом развитии и обеспечении безопасности, заявил корреспонденту NEWS.ru заместитель секретаря Совета Безопасности России Алексей Шевцов на полях ПМЭФ. Он подчеркнул, что привлечение нерегиональных государств будет неэффективным, поскольку у стран региона есть возможности решать вопросы самостоятельно и в полном взаимопонимании.

Также в ходе ПМЭФ он отметил, что вмешательство Евросоюза и США в дела Южного Кавказа вызывает удивление. По его словам, региональным проблемам необходимы региональные решения.

Практически у всех участников дискуссии прозвучал тезис, что региональным проблемам необходимы региональные решения. Это действительно так. И необходимость таких решений на Южном Кавказе в области безопасности действительно назрела уже давно. При этом вызывает, мягко говоря, удивление то, что к решению наших региональных вопросов пытаются вмешивать те страны и те организации, которые вообще не являются региональными. Я имею в виду, конечно же, ЕС и США, — отметил Шевцов.

Замсекретаря обратил внимание, что европейцы и американцы находятся за тысячи километров. В связи с этим, уверен он, возможные последствия затронут их лишь по касательной, а уровень ответственности Запада за свои деяния будет существенно ниже, чем у стран региона.

Как ранее стало известно, российская сторона рассчитывает, что следующая встреча формата «3+3» пройдет в Баку или Ереване. Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин отмечал, что речь идет о переговорах Азербайджана, Армении, Грузии, России, Турции и Ирана.