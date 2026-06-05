ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 июня 2026 в 11:33

«Спокойно гуляет»: назван политик, разваливший соглашение Украины и России

Папуашвили: Борис Джонсон развалил соглашение Украины и России в 2022 году

Борис Джонсон Борис Джонсон Фото: Li Ying/XinHuaGlobal Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в 2022 году развалил мирное соглашение между Украиной и Россией, а сегодня «спокойно гуляет и проводит конференции», заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Он напомнил, что в апреле 2022 года в Стамбуле было парафировано мирное соглашение со стороны руководителей украинской и российской делегаций, передает ТАСС.

Украинской делегацией руководил Давид Арахамия (лидер фракции «Слуга народа». — NEWS.ru). Он заявил, что для Украины были приемлемы условия соглашения. Они вернулись в Киев, туда же приехал премьер-министр Британии и развалил это соглашение, — отметил Папуашвили.

Ранее сообщалось, что президенту РФ Владимиру Путину доложили об открытом письме Владимира Зеленского, опубликованном вечером 4 июня. Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, у Москвы нет официальных каналов общения с Киевом.

До этого член партии «Альянс свободы» политик Армандо Мема выразил мнение, что планы Европы осуществить перевооружение на сумму €800 млрд все еще угрожают урегулированию украинского конфликта. Дипломатический процесс не следует использовать ради того, чтобы дать украинцам и европейцам время на передышку, отметил он.

Мир
Грузия
Россия
Украина
Борис Джонсон
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Диетолог рассказала о вреде кетчупа
Посол Ирана высказался о роли России в мире
Политолог назвал весомый мотив Европы для начала диалога с Россией
Лантратова рассказала о договоренности с украинским омбудсменом
«Видеть будущее»: Кустурица о попытках Запада отменить русскую культуру
РФПИ: шаги по строительству тоннеля между РФ и США будут ясны к концу года
Мужчина и женщина получили осколочные ранения при детонации дрона ВСУ
Нарколог дал совет, как повлиять на курящего подростка
Ученые из России создали оружие против самой агрессивной опухоли мозга
Родителям дали совет, как уберечь ребенка от зависимости от общения с ИИ
Суд отправил в СИЗО обокравшую блогеров москвичку
Защитник «Вегаса» поймал шайбу лицом и оказался в больнице
В Кузбассе пенсионер попал под поезд
Спикер ЗакСо Бабушкина рассказала о поддержке участников СВО
«Ура! Мы дома»: появились кадры с вернувшимися из плена бойцами
Ozon достиг договоренностей с Чувашией о развитии логистики в регионе
Как отпуск, ливни и скачки напряжения сделали страхование новой привычкой
Финал «Ролан Гаррос — 2026» Андреева — Хвалиньска: на кого ставят профи
В Венгрии раскрыли, в каком случае остановят процесс вступления Киева в ЕС
Туристов предупредили о странах с самым высоким уровнем преступности
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.