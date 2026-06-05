«Спокойно гуляет»: назван политик, разваливший соглашение Украины и России Папуашвили: Борис Джонсон развалил соглашение Украины и России в 2022 году

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в 2022 году развалил мирное соглашение между Украиной и Россией, а сегодня «спокойно гуляет и проводит конференции», заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Он напомнил, что в апреле 2022 года в Стамбуле было парафировано мирное соглашение со стороны руководителей украинской и российской делегаций, передает ТАСС.

Украинской делегацией руководил Давид Арахамия (лидер фракции «Слуга народа». — NEWS.ru). Он заявил, что для Украины были приемлемы условия соглашения. Они вернулись в Киев, туда же приехал премьер-министр Британии и развалил это соглашение, — отметил Папуашвили.

Ранее сообщалось, что президенту РФ Владимиру Путину доложили об открытом письме Владимира Зеленского, опубликованном вечером 4 июня. Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, у Москвы нет официальных каналов общения с Киевом.

До этого член партии «Альянс свободы» политик Армандо Мема выразил мнение, что планы Европы осуществить перевооружение на сумму €800 млрд все еще угрожают урегулированию украинского конфликта. Дипломатический процесс не следует использовать ради того, чтобы дать украинцам и европейцам время на передышку, отметил он.