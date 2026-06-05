Путину доложили о письме Зеленского

Российскому лидеру Владимиру Путину доложили о письме президента Украины Владимира Зеленского, опубликованном вечером 4 июня, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что у России нет официальных каналов общения с Украиной. Пресс-секретарь не рассказал о реакции российского президента, передает РИА Новости.

Ему было доложено. У нас нет официальных каналов с Украиной, — сказал Песков.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Зеленский лукавит, представляя себя инициатором завершения конфликта с Россией. По словам парламентария, он лишь имитирует стремление к миру, тогда как его реальные действия говорят об обратном. Колесник добавил, что Россия последовательно выступает за полное и окончательное урегулирование, а не за заморозку конфликта.

До этого сообщалось, что в письме Зеленский предложил завершить конфликт на Украине. Он призвал Путина к началу прямого переговорного процесса и проведению личной встречи для обсуждения прекращения военных действий. Также Песков пообещал доложить о письме после завершения части рабочего визита президента Узбекистана.