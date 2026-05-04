04 мая 2026 в 20:48

Опасную утечку химикатов зафиксировали в Австрии

Вокзал в Зальцбурге закрыли из-за утечки опасного химиката

Главный ж/д вокзал города Зальцбург, Австрия
Главный железнодорожный вокзал австрийского города Зальцбург закрыли на фоне утечки опасного химического вещества из грузового вагона, сообщил портал OE24. По информации издания, речь идет о распространении метилата натрия.

Пожарные сообщили, что опасное соединение не должно контактировать с водой, иначе это приведет к бурной токсичной реакции. В Зальцбурге началась операция по очистке, она может занять до двух часов. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Оренбургской области сотрудник коммерческого предприятия погиб после падения в резервуар с щелочным раствором во время обхода технологических установок. Инцидент произошел 12 апреля, по факту происшествия было возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда.

До этого в США мужчина с психическим расстройством распылял яд для насекомых в еду своих соседей. В итоге 42-летнего американца арестовали по подозрению в умышленном отравлении. Соседи-супруги несколько раз попадали в больницу с симптомами отравления. У одного из них заподозрили поражение печени, а после анализов медики предположили, что пациент отравился химикатами.

