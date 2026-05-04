Опасную утечку химикатов зафиксировали в Австрии

Главный железнодорожный вокзал австрийского города Зальцбург закрыли на фоне утечки опасного химического вещества из грузового вагона, сообщил портал OE24. По информации издания, речь идет о распространении метилата натрия.

Пожарные сообщили, что опасное соединение не должно контактировать с водой, иначе это приведет к бурной токсичной реакции. В Зальцбурге началась операция по очистке, она может занять до двух часов. Информации о пострадавших не поступало.

