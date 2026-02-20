Российский вундеркинд покорил европейцев на престижном музыкальном конкурсе Пианист-вундеркинд Мысин взял серебро на Моцартовском конкурсе в Зальцбурге

Пятнадцатилетний российский пианист Елисей Мысин завоевал второе место на престижном международном Моцартовском конкурсе в Зальцбурге, сообщается на официальном сайте организаторов состязания. Юный музыкант успешно выступил в категории «фортепиано», покорив жюри своим мастерством.

Церемония награждения прошла в стенах Университета Моцартеум, где традиционно проводятся прослушивания молодых дарований. В генеральном консульстве России в Зальцбурге также прокомментировали успех соотечественника. Дипломаты отметили, что представитель ведомства лично поздравил лауреата с заслуженной наградой, пожелав дальнейших творческих успехов и вдохновения.

Ранее член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Ольга Щетинина заявила, что в России могут создать реестр национальных музыкальных инструментов. Первыми в реестр планируют добавить гусли. В список также могут войти балалайки, гармошки, домры, свирели, бубны, трещотки, колотушки, ложки, дудки, глиняные свистульки, погремушки и другие инструменты.

Прежде британский пианист Фредерик Кемпф заявил, что мир невозможно представить без русской культуры и русской музыки. Также он подчеркнул, что искусство и культура будут развиваться и дальше, несмотря на раздражение «однодневных политиков».