22 января 2026 в 12:07

Племянник Игоря Бриля рассказал об операции пианиста

Племянник Игоря Бриля заявил, что пианист недавно перенес операцию

Игорь Бриль Игорь Бриль Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Джазовый пианист и композитор Игорь Бриль недавно перенес операцию, сообщил 360.ru его племянник Денис Бриль. Он отметил, что о госпитализации артиста прочитал только в средствах массовой информации. По его словам, пока связаться с дядей он не смог, поэтому подтвердить или опровергнуть сообщения о госпитализации не может.

К сожалению, мы пока не смогли с ним связаться, поэтому сказать ничего не могу, нет информации. Ему недавно сделали операцию, поэтому, в общем, такая нехорошая ситуация, — рассказал Денис Бриль.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Игоря Бриля госпитализировали в Москве. Как пишет канал, у артиста якобы обострились проблемы с сердцем — врачи скорой помощи приняли решение отвезти Бриля в больницу.

До этого сын известного актера Бориса Щербакова Василий сообщил, что информация о госпитализации отца не соответствует действительности. По его словам, артист просто был на приеме у офтальмолога.

