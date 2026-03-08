От удара током на Рублевском шоссе пострадали брат и сестра

Пострадавшими от падения провода на Рублевском шоссе оказались брат с сестрой

При падении электрокабеля во дворе дома на Рублевском шоссе в воскресенье, 8 марта, пострадали двое детей — они оказались братом и сестрой, сообщает MK.RU. Инцидент произошел около 12:15. Также был задет один автомобиль.

13-летний подросток и его двухлетняя сестра получили электротравмы. Девочку задел небольшой разряд, госпитализация ей не потребовалась. Мальчика доставили в больницу. На место происшествия вызвали спасателей.

