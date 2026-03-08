Зимняя Олимпиада — 2026
08 марта 2026 в 16:12

От удара током на Рублевском шоссе пострадали брат и сестра

Фото: Shutterstock/FOTODOM
При падении электрокабеля во дворе дома на Рублевском шоссе в воскресенье, 8 марта, пострадали двое детей — они оказались братом и сестрой, сообщает MK.RU. Инцидент произошел около 12:15. Также был задет один автомобиль.

13-летний подросток и его двухлетняя сестра получили электротравмы. Девочку задел небольшой разряд, госпитализация ей не потребовалась. Мальчика доставили в больницу. На место происшествия вызвали спасателей.

Ранее в поселке Майский под Новосибирском произошел трагический пожар в частном доме многодетной семьи. Огонь унес жизни матери и двоих малолетних детей. Отец и старшие дети в это время отсутствовали. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров, кровля частично обрушилась. На месте работали следователи и психологи.

До этого в Запорожской области украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в городе Пологи. В результате удара погибла супружеская пара, их шестилетний сын получил ранения и был госпитализирован. Двухлетний ребенок, находившийся в машине, чудесным образом не пострадал.

