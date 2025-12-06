ТИЭФ'25
06 декабря 2025 в 14:13

Сын Щербакова прокомментировал госпитализацию отца

Сын актера Бориса Щербакова Василий опроверг слухи о госпитализации отца

Борис Щербаков Борис Щербаков Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Василий Щербаков, сын известного актера Бориса Щербакова, что информация о госпитализации отца не соответствует действительности, передает РЕН ТВ. По его словам, артист просто был на приеме у офтальмолога.

Ему прописали капли. Никакого осколка нет, — прокомментировал Василий.

Ранее в интернете распространились слухи о том, что Щербаков попал в больницу из-за травмы глаза. По сообщениям СМИ, медики извлекли из его глаза осколок.

Ранее известный российский актер Владимир Стеклов был госпитализирован в одну из клиник Москвы. Причиной стало ухудшение самочувствия артиста. Стеклову провели операцию с помощью робота «Да Винчи».

До этого южнокорейский комик Ким Су Ен был госпитализирован после потери сознания на съемочной площадке. Ему стало плохо во время съемок для YouTube-канала. Врачи провели реанимационные мероприятия, и в настоящее время его состояние стабилизировалось. Комик пришел в сознание и дышит самостоятельно, продолжая лечение.

Также сообщалось, что глава поселка Березовка Белгородской области, Валерий Борисенко, получил ранения в результате атаки ВСУ с беспилотника. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями лица и плеча.

