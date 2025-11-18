Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 19:43

Корейский комик уехал в больницу прямо со съемок

Корейский комик Ким Су Ен потерял сознание на съемках

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Южнокорейского комика Ким Су Ена доставили в больницу после того, как он потерял сознание на съемочной площадке, передает The Korea Times. По информации издания, ему стало плохо 13 ноября, когда он снимался для YouTube-канала.

Ему вызвали скорую помощь. Врачи провели реанимационные мероприятия, включающие сердечно-легочную реанимацию, и затем перевезли Ким Су Ена в медицинское учреждение.

Комик, находившийся в критическом состоянии, постепенно пошел на поправку. В настоящее время он уже дышит самостоятельно и пришел в сознание, продолжая лечение и сдачу анализов. Представители агентства, с которым сотрудничает Ким Су Ен, заверили, что приложат все усилия для его скорейшего выздоровления.

Ранее 22-летний боксер из Ярославля попал в реанимацию с тяжелым поражением внутренних органов после употребления пачки суперострых чипсов. У спортсмена развился гемолиз из-за кислоты в продукте. Симптомы проявились через день после употребления снеков: у боксера опухла шея, возникли проблемы с дыханием. Сейчас состояние спортсмена стабилизировалось после капельниц и уколов.

Южная Корея
комики
госпитализации
скорая помощь
