Корейский комик уехал в больницу прямо со съемок

Южнокорейского комика Ким Су Ена доставили в больницу после того, как он потерял сознание на съемочной площадке, передает The Korea Times. По информации издания, ему стало плохо 13 ноября, когда он снимался для YouTube-канала.

Ему вызвали скорую помощь. Врачи провели реанимационные мероприятия, включающие сердечно-легочную реанимацию, и затем перевезли Ким Су Ена в медицинское учреждение.

Комик, находившийся в критическом состоянии, постепенно пошел на поправку. В настоящее время он уже дышит самостоятельно и пришел в сознание, продолжая лечение и сдачу анализов. Представители агентства, с которым сотрудничает Ким Су Ен, заверили, что приложат все усилия для его скорейшего выздоровления.

