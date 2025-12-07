ТИЭФ'25
Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Если классический Наполеон с его слоёными коржами и заварным кремом стал слишком привычным, а душа просит более лёгкой, современной и изысканной сладости, этот торт-суфле станет настоящим открытием. Он сочетает в себе насыщенный шоколадный вкус, лёгкую воздушную текстуру и приятную хрустящую нотку от орехов, создавая идеальный баланс. В отличие от многих традиционных тортов, этот десерт не перегружает своей сладостью, оставаясь благородным и утончённым финалом обеда. Он выглядит по-ресторанному элегантно, но его приготовление — увлекательный кулинарный эксперимент, доступный даже новичку.

Для приготовления вам понадобится: для основы — 200 г песочного печенья, 100 г сливочного масла; для шоколадного суфле — 250 г тёмного шоколада, 200 мл сливок 33%, 5 яиц, 150 г сахара, 20 г желатина, 100 мл воды; для прослойки — 100 г измельчённых грецких орехов или фундука. Печенье измельчите в крошку, смешайте с растопленным сливочным маслом, утрамбуйте на дне разъёмной формы и уберите в холод. Желатин залейте водой для набухания. Шоколад растопите на водяной бане, остудите. Отделите желтки от белков. Взбейте желтки с половиной сахара до светлой массы и вмешайте в тёплый шоколад. Взбейте сливки до мягких пиков. Взбейте белки с оставшимся сахаром в устойчивую пену. Растопите набухший желатин на водяной бане, тонкой струйкой влейте в шоколадную массу, постоянно помешивая. Аккуратно, движениями снизу вверх, вмешайте сначала взбитые сливки, а затем белки. Половину суфле вылейте на основу. Посыпьте орехами. Вылейте оставшуюся часть. Разровняйте и уберите в холодильник минимум на 6 часов. Перед подачей украсьте тертым шоколадом, орехами и ягодами.

