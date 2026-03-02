Зимняя Олимпиада — 2026
Пирог «Лимонное облако» с помадкой — готовлю быстро, а результат восхищает

Фото: D-NEWS.ru
Этот пирог полностью оправдывает свое название! Воздушная текстура и яркий лимонный аромат создают впечатление, что во рту действительно тает легкое цитрусовое облако.

120 г сливочного масла размягчаю и взбиваю с 200 г сахара и 1/3 ч.л соли до пышности. Добавляю по одному 3 яйца, продолжая взбивать. Вливаю 100 мл молока, 3 ст. л лимонного сока и добавляю цедру с 1 лимона. Просеиваю 250 г муки с 1 ч.л разрыхлителя, аккуратно замешиваю тесто. Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 30-35 минут. Для помадки смешиваю 3 ст. л сгущенного молока с 2 ст. л лимонного сока до загустения. Готовым остывший пирог поливаю лимонной помадкой.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

