Минобороны подвело вечерний итог по сбитым беспилотникам ВСУ

Силы ПВО за вечер ликвидировали и перехватили 11 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, пять БПЛА было сбито над территорией Ростовской области и по два БПЛА — над территориями Белгородской, Волгоградской и Брянской областей.

В период с 17:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в публикации.

Ранее в Волгограде обломки БПЛА рухнули на дома. Местные власти организовали пункт временного размещения для жителей двух домов, поврежденных при падении обломков сбитых беспилотников. ПВР появился в школе № 3. Жильцам предоставлялись спальные места и горячее питание.

До этого выяснилось, что силы ПВО в ночь на 6 декабря ликвидировали и перехватили 116 украинских беспилотников над регионами России. Как передавала пресс-служба Минобороны РФ, 29 и 27 БПЛА было уничтожено над территориями Рязанской и Воронежской областей соответственно, 23 и 21 — над Брянской и Белгородской областями, еще шесть БПЛА сбили над Тверской областью.

Кроме того, власти курортного города Туапсе вводили локальный режим чрезвычайной ситуации после атаки БПЛА. Решение было принято для ликвидации последствий ночного налета на жилую инфраструктуру.