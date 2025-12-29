Новый год — 2026
29 декабря 2025 в 14:57

«Дура, наслаждайся!»: Исакова об искрометном чувстве юмора Алентовой

Актриса Исакова: у Алентовой было потрясающее чувство юмора

Народная артистка России Вера Алентова Народная артистка России Вера Алентова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Народная артистка России Вера Алентова обладала невероятным чувством юмора, заявила российская актриса театра и кино Виктория Исакова на церемонии прощания с коллегой в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, порой она могла пошутить остро и даже зло.

Вера Валентиновна — это, конечно… Она — дива во всех смыслах. <…> У Веры Валентиновной было потрясающее чувство юмора. Фантастическое. Так, как она могла остро, иногда даже зло пошутить, я думаю, что никто, наверное, не мог, — поделилась артистка.

Исакова рассказала об одном случае, когда они вместе с Алентовой играли в одном спектакле. По словам артистки, в момент, когда она едва не «раскололась» на сцене, Алентова очень грубо ее одернула, а за кулисами попросила у нее прощения.

А я смотрю на нее и думаю: боже мой, она же меня спасла! Чувство юмора это [было у Алентовой] в каждой зоне: на сцене, за кулисами… — рассказала она.

Исакова также привела последний, очень личный диалог, произошедший всего за несколько дней до ухода Алентовой. Она рассказала, как пожаловалась старшей коллеге на то, что ей грустно, она устала и хочет, чтобы этот год поскорее закончился.

Она мне говорит: «Дура, наслаждайся! Настанет время, когда наслаждаться будет нечем», — процитировала Исакова Алентову.

Ранее народный артист России Александр Михайлов обратился к телеведущей Юлии Меньшовой на церемонии прощания с ее матерью, актрисой Верой Алентовой. Он отметил, что в любой момент готов подставить ей свое плечо.

