25 января 2026 в 16:50

Смерть супруга, совет Алентовой, новые фильмы: как живет Виктория Исакова

Виктория Исакова Виктория Исакова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Заслуженная артистка России Виктория Исакова обрела популярность благодаря ролям в лентах «Оттепель», «Охота на пиранью» и «Эпидемия». Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь?

Чем известна Исакова

Виктория Исакова родилась 12 октября 1976 года в Хасавюрте, окончила Школу-студию МХАТ. С 2001 года актриса служит в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина.

Исакова дебютировала в кино в 1998 году в сериале «Чехов и Ко». Первую известность ей принесла роль Синильги в фильме «Охота на пиранью», широкая популярность пришла к артистке после выхода сериала «Оттепель», где она сыграла актрису Ингу Хрусталеву.

На настоящий момент в ее фильмографии более 100 работ, включая ленты «Точка», «Эпидемия», «Родина», «Сдается дом со всеми неудобствами», «Анна Каренина», «Мосгаз», «Скажи правду», «Нежность», «13 клиническая», «Сто лет тому вперед» и другие.

Что известно о личной жизни Исаковой

Виктория Исакова в 2003 году вышла замуж за режиссера Юрия Мороза. В том же году у пары родилась дочь Марина. У девочки было редкое генетическое заболевание, она умерла в возрасте трех месяцев. В 2015 году супруги стали родителями дочери Варвары.

«Когда рождалась Варя, мы уже точно знали, что этой проблемы у нас не будет. Но страх нас преследовал. Даже после того как она появилась на свет и было понятно, что ребенок нормальный, все равно этот страх оставался», — делился Мороз в программе «Жизнь и судьба».

Актриса Виктория Исакова и режиссер Юрий Мороз на открытии 36-го Московского международного кинофестиваля в Москве, 2014 год Актриса Виктория Исакова и режиссер Юрий Мороз на открытии 36-го Московского международного кинофестиваля в Москве, 2014 год Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Супруги прожили вместе более 12 лет до самой смерти Мороза. Режиссер скончался 14 июля 2025 года на 69-м году жизни. По данным Telegram-канала Mash, предварительно, причиной его смерти стал рак поджелудочной железы.

«Давайте простимся легко и светло. Так, как Юра жил. Все самое страшное уже случилось», — заявила Исакова на похоронах.

Чем сейчас занимается Исакова

Виктория Исакова в 49 лет продолжает творческую деятельность. Она служит в театре имени Пушкина и снимается в кино. В 2026 году с актрисой ожидаются премьеры лент «Чудо-юдо», «Пропавший», второй сезон сериала «Дети перемен» и другие. Также актриса завершила работу над последним проектом Юрия Мороза «Таня и космонавт».

«Моя работа, особенно съемочный процесс, — это как целая жизнь. В ней можно найти утешение, уйти от реальности и залечить раны. Этот фильм стал особенно значимым для меня, он вобрал в себя много событий и смыслов», — поделилась она в авторском Telegram-канале.

Виктория Исакова Виктория Исакова Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

В декабре 2025 года Исакова посетила церемонию прощания с народной артисткой России Верой Алентовой. Они служили в одном театре. По ее словам, за несколько дней до ухода коллеги из жизни между ними состоялся личный диалог. В ходе него Исакова пожаловалась, что ей грустно, она устала и хочет, чтобы этот год поскорее закончился, а в ответ получила совет.

«Она мне говорит: „Дура, наслаждайся! Настанет время, когда наслаждаться будет нечем“», — процитировала она ответ Алентовой.

