Магнитные бури сегодня, 25 января: что завтра, головные боли, давление

Сегодня, 25 января, вероятность возникновения магнитной бури составляет 12%. Каков прогноз на завтра, что делать метеозависимым людям?

Будут ли магнитные бури 25 и 26 января

По информации ученых из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, в воскресенье, 25 января, ожидается спокойная геомагнитная обстановка. Вероятность возникновения магнитной бури составляет 12%. Уровень колебаний магнитного поля Земли также не превысит значение Кр=3,0.

Специалисты уточнили, что индекс Ap, характеризующий общую планетарную активность, 25 января останется на уровне субботы — восемь единиц, а поток радиоизлучения Солнца (индекс F10,7) опустится на пять единиц до значения 175.

Эксперты добавили, что завтра, 26 января, ожидается магнитная буря.

Что делать метеозависимым людям

Врач общей практики Анна Шелобанова отметила, что в борьбе с метеозависимостью важен комплексный подход. По ее словам, ежедневные полезные привычки служат основой для снижения симптомов. Так, прогулки на свежем воздухе, сбалансированное питание и отказ от вредной пищи помогут наладить самочувствие.

«Если ощущаете, что самостоятельных мер недостаточно, то обязательно обратитесь к специалисту. Когда головные боли становятся нетерпимыми, давление сильно скачет, а общее состояние продолжает ухудшаться, откладывать визит опасно», — рассказала Шелобанова.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов заявил, что людям, которые имеют проблемы с сердцем, нужно снизить активность в период сильных магнитных бурь.

«Магнитная буря доставляет неудобства, если недостаточно четко работает хотя бы одна из систем организма, если у человека есть хронические заболевания. <...> В период магнитной бури увеличивается вязкость крови, что ведет к целому ряду негативных последствий: снижается мощность сердечных сокращений, кровоснабжение сосудов, уровень кислорода в крови. В результате кислорода не хватает клеткам и органам, сужаются сосуды. При этом увеличивается кровоток в сердце, повышаются сердцебиение, артериальное давление и уровень холестерина, появляются аритмия и стенокардия», — уточнил медик в беседе с NEWS.ru.

