Любовник, слова о смерти, критика Хаматовой: как живет Татьяна Васильева

Народная артистка России Татьяна Васильева в 78 лет продолжает творческую деятельность. Что известно о ее новых проектах, личной жизни и об отношении к спецоперации?

Чем известна Васильева

Татьяна Васильева родилась 28 февраля 1947 года в Ленинграде. Окончила актерский факультет Школы-студии МХАТ, в разные годы служила в Московском академическом театре сатиры и Школе современной пьесы (ныне — Театр на Трубной).

Артистка дебютировала в кино в 1972 году в фильме «Всмотритесь в это лицо». Затем снималась в лентах «Самая обаятельная и привлекательная», «Увидеть Париж и умереть», «Кодекс бесчестия», «Сваты», «Трое сверху», «Закрытая школа», «Пилигрим», «Земский доктор», «С Новым годом, мамы!», «Ольга» и других.

На настоящий момент в ее фильмографии более 150 работ.

Что известно о личной жизни Васильевой

Татьяна Васильева была дважды замужем. Первым ее мужем стал народный артист РФ Анатолий Васильев. В браке родился сын Филипп. Спустя 13 лет совместной жизни супруги расстались.

В эфире передачи «Судьба человека» Васильева рассказала, что не раз изменяла мужу. В частности, встречалась с актером Михаилом Державиным, с которым играла в спектакле «Обыкновенное чудо».

«Об этом все знали в театре. Ну а как не влюбиться в такого красивого партнера, который так рьяно ухаживал? Правда, тогда Михаил был женат. Когда его супруга уезжала отдыхать, я переселялась к Мише с вещами. Меня все воспринимали как „походную жену“ в отсутствие настоящей, на что я не обижалась», — делилась она.

Актриса Татьяна Васильева Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

В 1983 году Васильева вышла замуж за заслуженного артиста РФ Георгия Мартиросяна. В браке актриса родила дочь Елизавету, но спустя 13 лет совместной жизни пара развелась. По словам Васильевой, в этих отношениях также были измены.

Актриса в программе «Секрет на миллион» призналась, что на протяжении 16 лет, несмотря на два замужества, у нее был любовник — им оказался Ариф Алекперов. По словам Васильевой, мужчина был богат. Ее устраивало, что он был официально женат.

«Я много узнала, чего не знала в сексе и то, как мужчина должен заботиться и ухаживать за женщиной, с которой он близок», — рассказала она.

Как Васильева относится к СВО и уехавшим артистам

Татьяна Васильева поддерживает проведение спецоперации.

«Моя позиция никогда не изменится, потому что я из этой страны, потому что я ее люблю, потому что я не знаю другой страны, в которой мне было бы так прекрасно жить. Это вопрос решенный для меня и моей семьи. Страна великая и никогда не будет порабощена этой нечистью. Никогда. Нужны время и вера. Я верю», — заявила она в интервью Вячеславу Манучарову.

Васильева не поддерживает артистов, которые уехали из России на фоне спецоперации и выступает против их возвращения на Родину.

«Должна ли вернуться Чулпан Хаматова? Нет. Не хочу. Это мое мнение. Почему? Потому что она поступила как свинья. Наевшись желудей досыта. Басня такая», — сказала она в интервью Антону Красовскому.

Народная артистка России Татьяна Васильева во время сбора труппы театра «Ленком Марка Захарова» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем сейчас занимается Васильева

Татьяна Васильева продолжает творческую деятельность. Она не снимается в кино, но выступает в московских театрах и гастролирует со спектаклями.

«Театр — лишний раз убеждаюсь, что это мое. А кино, наверное, не мое. <…> Я хочу работать с таким режиссером, который поставит мне задачу, а я попытаюсь ее выполнить, попытаюсь сыграть, как он предлагает», — объяснила актриса.

По словам Васильевой, в свои годы она себя прекрасно чувствует, занимается работой и внуками. Артистка против того, чтобы жить в доме престарелых, свой последний день она мечтает встретить на сцене.

«Я бы согласилась умереть, но не идти в дом престарелых. Моя мечта — умереть на сцене. Но это мечта такая великая, если Бог пошлет. Самая великая смерть», — заявила она в передаче «Звезды сошлись».

Читайте также:

Переезд в РФ, мнение об СВО, трое детей: как живет Станислав Бондаренко

Моросящий снегопад и тепло до 0? Погода в Москве в конце января: чего ждать

Отмена двух свадеб, диабет, новый муж: как живет актриса Валерия Ланская