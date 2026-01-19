Отмена двух свадеб, диабет, новый муж: как живет актриса Валерия Ланская

Актриса Валерия Ланская обрела популярность благодаря ролям в лентах «Принцесса цирка» и «Кадетство». Что известно о ее новом браке и состоянии здоровья?

Чем известна Ланская

Валерия Ланская родилась 2 января 1987 года в Москве. В 15 лет она экстерном окончила среднюю школу, прошла курсы для хореографов и была принята в театральный институт им. Б. Щукина.

Ланская дебютировала в кино в 2005 году в роли княжны Анастасии в драме «Есенин». Затем снималась в лентах «Кадетство», «Принцесса цирка», «Две сестры», «Жизнь, которой не было», «Тариф новогодний», «Дом образцового содержания», «Скорая помощь», «Истребители. Последний бой», «Танец для двоих», «Ландыши. Такая нежная любовь» и других.

На настоящий момент в фильмографии артистки около 50 работ.

Что известно о личной жизни Ланской

Во время участия в проекте «Ледниковый период» Валерии Ланской приписывали роман с фигуристом Ильей Авербухом. Однако спортсмен опровергал эту информацию.

«Понятное дело, что это вымысел желтой прессы. Нас с Валерией связывает совместная работа над ледовым мюзиклом „Винкс“ на льду, где Лера озвучивает большинство сольных партий. Лера очень творческий человек, мне интересно работать с ней», — комментировал он.

Некоторое время артистка состояла в отношениях с продюсером Антоном Калюжным. Они планировали пожениться в 2012 году, но вскоре решили перенести свадьбу, а спустя время — отменить. По словам Ланской, возлюбленного не устраивал ее плотный график работы.

В 2015 году артистка вышла замуж за режиссера Стаса Иванова. В браке родился сын Артемий. В 2022 году пара развелась.

После расставания с супругом актриса начала отношения с коллегой Эдгаром Голосным. В 2023 году он сделал предложение руки и сердца Ланской, но свадьба не состоялась — спустя время они разошлись. Разрыв Ланская прокомментировала словами: «Так бывает».

В октябре 2025 года актриса сообщила, что вышла замуж за композитора Марка Дорбского.

Валерия Ланская с сыном Артемием Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Что известно о состоянии здоровья Ланской

Валерия Ланская в беседе с YouTube-каналом «PRO Жизнь» рассказала, что у нее диабет первого типа. По словам актрисы, во время беременности у нее развился гестационный диабет. Врачи утверждали, что после родов недуг сойдет на нет, но болезнь не отступила.

«Да, это напряг. Да, это не так легко по первости. Иногда накрывает, когда сахар падает, и хочется плакать», — рассказала она.

Артистка также призналась, что перепробовала множество методов лечения и ходила к лекарю в Индии, однако сейчас доверяет только доказательной медицине. Ланская отметила, что диабет не мешает ей жить — она продолжает работать и наслаждаться жизнью, соблюдая предписания врачей.

Чем сейчас занимается Ланская

Валерия Ланская в 39 лет продолжает творческую деятельность. Она снимается в кино и играет в спектаклях. В 2025 году с ней на экраны вышли фильмы «Дороги Победы», «Ландыши. Вторая весна» и «Ритмы мечты». Также она приняла участие в проектах «Один в один» и «Две звезды».

На настоящий момент кинопремьер с Ланской не ожидается.

