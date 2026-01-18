Киев, отношение к Орбакайте, вторая свадьба: как живет Наталья Подольская

Певица Наталья Подольская прославилась благодаря участию в телепроекте «Фабрика звезд». Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь?

Чем известна Подольская

Наталья Подольская родилась 20 мая 1982 года в Могилеве, окончила Белорусский институт правоведения. В 2002 году переехала в Москву и поступила на вокальное отделение в Московский институт современного искусства.

В 2004 году она прошла кастинг в проект «Фабрика звезд — 5». В 2005 году победила в российском национальном отборе на Евровидение и заняла на конкурсе 15-е место с песней Nobody Hurt No One. Артистка признавалась, что такой результат стал для нее «полной неожиданностью и личным фиаско».

За годы карьеры Подольская выпустила десятки песен, наиболее популярными из которых стали синглы «Поздно», «Птица вольная», «Ни много ни мало», «Конечно, да», «Почему небо плачет» и другие.

Что известно о личной жизни Подольской

В 2010 году Наталья Подольская вышла замуж за певца Владимира Преснякова — младшего. Артистка рассказывала, что пять лет не могла забеременеть, поэтому ездила в храмы и «вымаливала малыша».

«Я никогда не думала о суррогатной маме, это, конечно, для меня исключено. Я очень страдала, не понимала, зачем жить на свете, если у тебя нет ребенка. Володя всегда меня очень сильно поддерживал. Никакой карьеры не нужно, имея такого мужа. Девушкам с похожей проблемой могу сказать одно: делайте все по здоровью, вере, общению и духовному росту. И не опускайте руки. Для меня крайне важно было, чтобы я родила двоих», — делилась она.

В 2015 году у супругов родился сын Артемий, в 2020 году — сын Иван.

Как Подольская отреагировала на СВО

Наталья Подольская после начала спецоперации опубликовала пост в социальных сетях, вспомнив свою поездку на конкурс «Евровидение», который проходил в 2005 году в Киеве.

«Мне хочется, чтобы все было как раньше! Когда в 2005 году было Евровидение в Киеве и цвели каштаны», — написала она.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какие отношения между Подольской и Орбакайте

До отношений с Натальей Польской у Владимира Преснякова был роман с заслуженной артисткой России Кристиной Орбакайте. У пары есть общий сын Никита Пресняков.

Подольская признавалась, что уважительно относится к Орбакайте.

«Мы не общаемся. Но я уважаю ее, она же мама Никиты. У них с Вовой очень близкие отношения и одинаковые мимика, манеры. Они как две капли воды. Это просто космос», — рассказала она.

Никиту Преснякова певица считает талантливым и не скрывает, что является фанатом творчества исполнителя.

«Никита очень давно живет самостоятельно, до отъезда в Америку он жил самостоятельно. Да, он повзрослел, конечно. Он самодостаточный, у него очень много интересов. И он очень классный бенд собрал в Америке. Они выступают, ездят по разным городам и поют действительно очень крутые каверы популярных хитов российских исполнителей. То, что он делает, — очень талантливо. Я поклонница Никиты, я его очень люблю», — заявила артистка NEWS.ru.

Чем сейчас занимается Подольская

Наталья Подольская в 43 года продолжает творческую деятельность. Она выступает с концертами и ведет YouTube-проект для родителей «Ваша Наташа» — берет интервью у знаменитостей, которые делятся своим опытом воспитания детей.

В июне 2025 года Подольская и Пресняков сыграли вторую свадьбу, организовали торжество в честь 15-летия брака. По данным Telegram-канала SHOT, мероприятие обошлось паре в 7 млн рублей.

Читайте также:

Смерть дочки, секрет стройности, театр: как живет актриса Елена Захарова

Погода в Москве в понедельник, 19 января: ждать ли сильных ветров и снега

Уход из «Голоса», смерть Золотовицкого, гонорары: как живет Полина Гагарина