«Сложный труд»: музкритик оценил концертные перспективы Пугачевой в России

Певица Алла Пугачева в случае возвращения в Россию вряд ли сможет организовать крупный гастрольный тур, так как ее концерты могут столкнуться с бойкотом во многих регионах, предположил в беседе с NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его мнению, состояние здоровья артистки и изменившееся отношение публики делают масштабные выступления практически невозможными.

Я не уверен, что Пугачева будет заниматься крупными, билетными площадками. Если она и приедет для подработки в Россию, то на закрытые корпоративы. Кассовый, а уж тем более гастрольный тур Пугачева явно не потянет исходя из возраста и состояния здоровья. Это сложный труд, даже если не учитывать изменившееся отношение многих людей к ней. Если учесть это, то во многих регионах ее будут бойкотировать. Я вообще не верю, что будет гастрольный тур или большой концерт Пугачевой в России, — пояснил Рудченко.

Ранее в пресс-службе московской концертной площадки «Live Арена» сообщили, что информация о возможном проведении летнего выступления Пугачевой отсутствует. Все актуальные данные публикуются в афише.