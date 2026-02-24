Раскрыта правда о летнем концерте Пугачевой в России

Информация о возможном проведении летнего концерта певицы Аллы Пугачевой на московской «Live Арене» пока отсутствует, сообщила РИА Новости пресс-служба площадки. Они отметили, что все актуальные данные публикуются в афише.

Вся актуальная информация опубликована в афише. Если там нет, то пока такой информации нет, — отметил представитель комплекса.

Ранее музыкальный продюсер Сергей Дворцов сообщил, что Пугачева может приехать в Россию этой весной. По его словам, у нее есть собственный проект «Весну разрешаю». Кроме того, по мнению продюсера, артистка может дать концерт.

Поэтесса и композитор Лариса Рубальская между тем заявила, что не собирается запрещать Пугачевой исполнять свои песни, которая сейчас готовится к концертам и корпоративам. Она отметила, что старается вообще не думать о релокантах, поменявших свою политическую позицию, для нее важно только творчество и чтобы писались песни.

До этого стало известно, что Пугачева пытается реализовать свой трехэтажный пентхаус в районе Неаполис на Кипре за €18 млн (более 1,639 млрд рублей). Общая площадь недвижимости составляет 1012 квадратных метров, это позволяет разместить шесть спален, пять ванных комнат и даже личный бассейн.