19 марта 2026 в 16:23

Европейский судья сравнил выступления Гуменника на Олимпиаде и ЧР

Принс: на чемпионате России Гуменник выглядел медленнее, чем на Олимпиаде

Пётр Гуменник Пётр Гуменник Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Российский фигурист Петр Гуменник выглядел тяжелее и медленнее во время выступления на Олимпиаде-2026 в Италии, чем на чемпионате России, заявил нидерландский судья Йерун Принс в разговоре с РИА Новости. Одной из причин он назвал проблему с музыкой.

Я бы сказал, что на Олимпиаде Гуменника оценивали корректно. В Милане он выглядел тяжелее, чем на чемпионате России. Конечно, ему очень сильно помешала проблема с музыкой — пришлось обкатывать другую программу. Это все равно, что кататься в новых коньках, — сказал Принс.

Ранее сообщалось, что Гуменник завершил выступление на Олимпийских играх в Милане на шестом месте. По сумме двух программ он набрал 271,21 балла. Россиянин чисто исполнил сложную произвольную программу, в его арсенале были четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер и другие элементы.

До этого итальянский Vogue включил костюм Гуменника в список самых ярких образов Олимпиады-2026. Спортсмен вышел на лед в полупрозрачной блузе с красными цветами и оливковом жилете и получил одобрение 97% читателей издания. В рейтинг также попали фигуристы из Казахстана и США, итальянские и бразильские спортсмены и сборная Гаити.

Петр Гуменник
фигурное катание
Олимпийские игры
Россия
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

