Европейский судья сравнил выступления Гуменника на Олимпиаде и ЧР Принс: на чемпионате России Гуменник выглядел медленнее, чем на Олимпиаде

Российский фигурист Петр Гуменник выглядел тяжелее и медленнее во время выступления на Олимпиаде-2026 в Италии, чем на чемпионате России, заявил нидерландский судья Йерун Принс в разговоре с РИА Новости. Одной из причин он назвал проблему с музыкой.

Я бы сказал, что на Олимпиаде Гуменника оценивали корректно. В Милане он выглядел тяжелее, чем на чемпионате России. Конечно, ему очень сильно помешала проблема с музыкой — пришлось обкатывать другую программу. Это все равно, что кататься в новых коньках, — сказал Принс.

Ранее сообщалось, что Гуменник завершил выступление на Олимпийских играх в Милане на шестом месте. По сумме двух программ он набрал 271,21 балла. Россиянин чисто исполнил сложную произвольную программу, в его арсенале были четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер и другие элементы.

До этого итальянский Vogue включил костюм Гуменника в список самых ярких образов Олимпиады-2026. Спортсмен вышел на лед в полупрозрачной блузе с красными цветами и оливковом жилете и получил одобрение 97% читателей издания. В рейтинг также попали фигуристы из Казахстана и США, итальянские и бразильские спортсмены и сборная Гаити.