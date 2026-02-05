Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 11:17

Пугачеву заподозрили в попытке избавиться от пентхауса на Кипре

KP.RU: Пугачева пытается продать пентхаус на Кипре за €18 млн

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
Покинувшая Россию певица Алла Пугачева пытается реализовать свой трехэтажный пентхаус в районе Неаполис на Кипре за €18 млн (более 1,639 млрд рублей), передает KP.RU. Общая площадь недвижимости составляет 1012 кв. м., это позволяет разместить шесть стильных спален, пять современных ванных комнат и даже личный бассейн.

Сейчас обитатели района Неаполис, где расположена высотка, рассказывают: Пугачева больше здесь не живет, – отметил корреспондент.

До этого мужа Пугачевой, юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заподозрили в измене из-за смены имиджа. После того как артист поделился новыми снимками, пользователи отметили, что он не только изменил прическу и отрастил бороду, но и стал активно заниматься в спортзале, что заметно улучшило его физическую форму.

Ранее сообщалось, что российская эстрадная певица Лариса Долина купила квартиру в латвийской Юрмале в ипотеку в 2010 году. По данным агентства, исполнительница владеет недвижимостью площадью 123,9 кв. м, которая находится рядом с Рижским заливом. Сейчас ее стоимость составляет более 27,4 млн рублей.

Кипр
недвижимоcть
Алла Пугачева
певицы
