Галкина заподозрили в измене Пугачевой

Мужа певицы Аллы Пугачевой, юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) поклонники заподозрили в измене из-за смены имиджа. После того, как артист поделился новыми снимками в Instagram (деятельность в РФ запрещена), пользователи отметили, что он не только изменил прическу и отрастил бороду, но и стал активно заниматься в спортзале, что заметно улучшило его физическую форму.

Многие полагают, что эти изменения — преднамеренная стратегия для создания более брутального образа. В комментариях под снимками Галкина из Куршевеля, где он в настоящее время проводит отпуск, пользователи отмечают, что артист заметно помолодел. Некоторые высказывают предположение, что такого результата могли добиться благодаря косметическим процедурам.

Ранее юморист порадовал своих поклонников, опубликовав фотографию в спортивной одежде. На снимке 49-летний артист, одетый в облегающую оранжевую майку и черные брюки, демонстрирует свою отличную физическую форму перед зеркалом. Подписчики выразили восторг и восхищение его внешним видом, оставив под постом многочисленные комментарии.