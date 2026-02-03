Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 14:12

Галкин восхитил фанаток новой фотографией из Куршевеля

Галкин продемонстрировал форму в облегающей майке

Максим Галкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Известный юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) вызвал восторг у своих поклонниц, опубликовав в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографию в облегающей спортивной одежде. На кадрах 49-летний артист запечатлен перед зеркалом в оранжевой майке и черных брюках, демонстрируя свою физическую форму.

Фотографии были сделаны во время его семейного отдыха на популярном французском горнолыжном курорте Куршевель. Многочисленные подписчицы оставили под постом восторженные комментарии относительно внешнего вида комика.

Максим, зачем вы себя прятали столько лет?! Не останавливайтесь <...> У меня давление уже скачет, а мне всего 29 лет. Пощадите <...> Максима нужно клонировать! <...> Принц Чарминг какой-то прям, — написали фанатки артиста.

Ранее Галкин опубликовал на странице в Instagram новое селфи и приятно удивил подписчиков сменой прически и образа. На фото артист предстал в облегающей водолазке, отросшими волосами, плотно зачесанными назад, и заметно отросшей бородой. Фанаты стали писать ему восторженные комментарии.

