«Алла, простите нас»: Галкин покорил сердца фанаток резкой сменой образа

Шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) опубликовал на странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) новое селфи и приятно удивил подписчиков сменой прически и образа. Фанаты стали писать ему восторженные комментарии.

На фото артист предстал в облегающей водолазке, отросшими волосами, плотно зачесанными назад, и заметно отросшей бородой. Судя по снимку и предыдущим публикациям, он фотографировался в одном из отелей Куршевеля.

Моя бабушка любила Максима Галкина. Моя мама любила Максима Галкина. Теперь и я. <…> Алла Борисовна, простите нас. <…> Максим, чего вы добиваетесь? Вы добились, — стали писать подписчики.

Ранее психолог Марианна Абравитова отмечала, что Галкин изменил внешность неспроста, особенно на фоне приближающегося 50-летия. По ее мнению, шоумену хочется сепарироваться, оторваться от Аллы Пугачевой и заявить о себе как о самостоятельной единице. Она считает, что борода — символ зрелости, опыта и веса, ритуал перехода во взрослость. Кроме того, по словам психолога, Галкин, находясь за рубежом и не найдя там прежней славы, действительно может невольно смотреть на Киркорова.