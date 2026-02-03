Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 08:26

«Алла, простите нас»: Галкин покорил сердца фанаток резкой сменой образа

Галкин приятно удивил подписчиков сменой прически и образа

Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) опубликовал на странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) новое селфи и приятно удивил подписчиков сменой прически и образа. Фанаты стали писать ему восторженные комментарии.

На фото артист предстал в облегающей водолазке, отросшими волосами, плотно зачесанными назад, и заметно отросшей бородой. Судя по снимку и предыдущим публикациям, он фотографировался в одном из отелей Куршевеля.

Моя бабушка любила Максима Галкина. Моя мама любила Максима Галкина. Теперь и я. <…> Алла Борисовна, простите нас. <…> Максим, чего вы добиваетесь? Вы добились, — стали писать подписчики.

Ранее психолог Марианна Абравитова отмечала, что Галкин изменил внешность неспроста, особенно на фоне приближающегося 50-летия. По ее мнению, шоумену хочется сепарироваться, оторваться от Аллы Пугачевой и заявить о себе как о самостоятельной единице. Она считает, что борода — символ зрелости, опыта и веса, ритуал перехода во взрослость. Кроме того, по словам психолога, Галкин, находясь за рубежом и не найдя там прежней славы, действительно может невольно смотреть на Киркорова.

Россия
артисты
иноагенты
Максим Галкин
образы
прически
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тело похищенного девятилетнего Паши нашли вмерзшим в лед
Раскрыто, могут ли работника насильно отправить в отпуск
В России хотят ограничить срок оспаривания приватизации
Шойгу передал лидеру Мьянмы послание Путина
Президент Ирана поручил подготовить почву для переговоров с США
В МИД предупредили о военных мерах России из-за ПРО США в Гренландии
Стилист раскрыл, как создать объем у корней без вреда для волос
В МИД РФ предупредили Японию о последствиях размещения американских ракет
В МИД оценили возможность диалога с США по стратегической стабильности
«Элиты там отрываются»: Арестович заявил о педофилии в украинских детдомах
Стали известны детали допроса убийцы школьника из Петербурга
Появилось фото задержания подозреваемого в похищении девятилетнего Паши
Сейсмолог объяснила толчки в Крыму
Губернатор раскрыл число погибших с начала года из-за атак ВСУ белгородцев
«Алла, простите нас»: Галкин покорил сердца фанаток резкой сменой образа
Премьеру спектакля с Ефремовым перенесли на неопределенный срок
Появилась карта городов России, упомянутых в файлах Эпштейна
Убитого в Петербурге мальчика могли пытать перед утоплением
«Учительницу года» арестовали за совращение ученика
Названы скрытые расходы, раздувающие бюджет путешествия
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.