Галкин соблазняет фанаток новым образом? Что известно, ревнует ли Пугачева

В социальных сетях активно обсуждают изменившуюся внешность шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Как он преобразился, почему им восхищаются фанатки, ревнует ли его певица Алла Пугачева?

Что известно о новом образе Галкина

Галкин недавно предстал перед подписчиками с бородой и в более атлетической форме. Пользователи массово комментируют его фотографии, сравнивая новый образ с популярным мемом. Интернет-публика делит имидж шоумена на «старый» (Max) и «новый» (Pro Max), проводя аналогию с улучшенной линейкой смартфонов Apple. Также его стали называть «филяем», отсылая к вирусному видео с танцем немецкого рейвера с крепким торсом Самуэля Домена под зажигательный трек.

В комментариях можно найти множество комплиментов, оставленных фанатками под фотографиями Галкина в обтягивающем костюме: «Что поменялось? Не могу понять, вообще другой какой-то! Брутальный красавчик», «Лучшая инвестиция Аллы Пугачевой», «Что-то между Беном Аффлеком и Беном Стиллером», «Мы еще от предыдущего не отошли, прекратите немедленно».

Пугачева, видимо, приревновала супруга из-за внимания поклонниц и тоже прокомментировала одно из свежих фото Галкина: «Молодец! Все как я люблю». Юморист на это ответил сердечками.

В другом посте, где Галкин снялся на заснеженной улице в кожаном пальто и шапке, пользователи Сети увидели сходство шоумена с певцом Филиппом Киркоровым — бывшим мужем Пугачевой.

По мнению психолога Марианны Абравитовой, Галкин изменил внешность неспроста, особенно на фоне приближающегося 50-летия.

Максим Галкин Фото: Социальные сети

«На мой взгляд, ему хочется сепарироваться, оторваться от Аллы Пугачевой и заявить о себе как о самостоятельной единице», — пояснила Абравитова.

Она отметила, что борода — символ зрелости, опыта и веса, ритуал перехода во взрослость. Кроме того, по словам психолога, Галкин, находясь за рубежом и не найдя там прежней славы, действительно может невольно смотреть на Киркорова.

Чем сейчас занимается Галкин

В начале января сообщалось, что Галкин принял участие в новогоднем огоньке за границей. Вместе с ним на сцену вышли и другие артисты, которые решили уехать из России после начала СВО.

Юморист исполнил композицию «Ветер перемен» из советской музыкальной картины «Мэри Поппинс, до свидания». Многие зрители после выступления отметили, что артист выглядел утомленным. Поклонники также сказали, что супруг Пугачевой заметно постарел.

В то же время сообщалось, что телеведущий стал самым высокооплачиваемым артистом-иноагентом в период новогодних праздников. Гонорар Галкина за выступления в новогоднюю ночь и 1 января составил около 50 млн рублей. Юморист значительно увеличил стоимость своих услуг для частных мероприятий. Теперь он требует за одно выступление €250 тысяч (примерно 22,8 млн рублей).

Читайте также:

Скорбящая Долина, шокированный Бондарчук: как прошло прощание с Олейниковым

Работа над ролью, развод, регистрация ИП: как живет Михаил Ефремов

Рак, пластика лица, слова об СВО, «Одна за всех»: как живет Анна Ардова