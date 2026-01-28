Рак, пластика лица, слова об СВО, «Одна за всех»: как живет Анна Ардова

Актриса Анна Ардова ушла в устойчивую ремиссию после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, сообщают СМИ. Что об этом известно, как живет Ардова, что она говорила об СВО?

Что известно об онкологическом заболевании Ардовой

Ардова находится в III клинической группе пациентов — в этот список входят люди, которые прошли через радикальное лечение рака, пишет «Газета.Ru». В 2017 году звезде скетч-шоу «Одна за всех» пришлось удалить правую почку из-за онкологического заболевания. Сейчас состояние актрисы стабильное. Сама Ардова не комментировала эту информацию.

В 2018 году сообщалось, что Ардову экстренно прооперировали в Москве. По информации телеканала РЕН ТВ, вмешательство медиков было как раз связано с осложнениями на почки.

Что известно о пластической операции Ардовой

В свои 56 лет актриса не скрывает, что прибегала к помощи пластического хирурга.

«Если честно, год назад я сделала себе блефаропластику верхних век. И очень рада, что решилась, — результат мне очень понравился. Взгляд стал более открытым, лицо — свежее. Реабилитация заняла всего две недели, а через месяц было вообще не видно, что я что-то с собой делала. Так что в будущем, если появится необходимость, и подтяжку себе сделаю, и, может, еще что, а почему нет?» — сообщила Ардова.

Анна Ардова Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Кроме того, артистка регулярно посещает косметолога, который проводит процедуры биоревитализации и аппаратного лифтинга. Ардова также признавалась, что следит за питанием.

«На диетах не сижу, но не ем сахар, мучное, хлеб, картошку, рис и макароны. Ни в коем случае не смешиваю углеводы с белками. Из сладкого позволяю себе конфеты и шоколад на стевии. Что еще? Зарядку каждое утро делаю, холодной водой обливаюсь. Когда есть время, четыре раза в неделю занимаюсь йогой. Но даже когда на работе завал и дойти до зала возможности нет, на зарядку время найду всегда. Потому что, какая бы занятость у тебя ни была, если хочешь хорошо выглядеть, лениться нельзя. Также регулярно пью витамины: D, С, омегу», — отмечала звезда.

Что Ардова говорила об СВО

После начала спецоперации Ардова разместила в социальных сетях совместное заявление с рядом коллег. Сейчас оно отсутствует в ее аккаунте.

«Мы выступаем сейчас не только как деятели культуры, а как обычные люди, граждане нашей страны, нашей Родины. Среди нас дети и внуки тех, кто воевал в Великой Отечественной войне, свидетели и участники той войны. В каждом из нас живет генетическая память о войне. Мы не хотим новой войны, не хотим, чтобы гибли люди», — говорилось в сообщении.

Актриса также призывала сесть за стол переговоров.

«Мы призываем всех, от кого это зависит, все стороны конфликта остановить вооруженные действия и сесть за стол переговоров. Мы призываем к сохранению высшей ценности — человеческой жизни», — писала она.

Чем сейчас занимается Ардова, чем она известна

Ардова известна по главной роли в ситкоме «Одна за всех». Артистка рассказывала, что сама ушла из проекта, несмотря на отличные рейтинги. По словам Ардовой, у нее случился нервный срыв из-за перегруженности. 15 дней актриса работала, а затем столько же отдыхала. Несмотря на трудности в проекте, звезда заявила, что гордится сериалом.

Ардова продолжает творческую деятельность. С 1995 года актриса служит в Московском академическом театре имени Вл. Маяковского. Сейчас она задействована в спектаклях «Август: графство Осейдж», «Лес», «Таланты и поклонники».

Анна Ардова в роли помещицы Раисы Павловны Гурмыжской и Виталий Ленский в роли купца Восмибратова в спектакле «Лес» в постановке режиссера Егора Перегудова по одноименной пьесе Александра Островского на сцене Московского академического театра имени Вл. Маяковского Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

В 2025 году вышли ленты «Пожить как люди», «По-братски», «Афоня» и «Близкое счастье» с участием артистки. В скором времени также можно будет увидеть картины «Капитан Туман», «Анна К» и «Хозяйка гостиницы» с Ардовой.

